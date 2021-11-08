峭壁浮現「詭異人影」！他見「失蹤登山客照」驚喊：同一人

▲有網友在登山時拍到詭異的人影照片。（圖／翻攝自Reddit／SlicedUpBeef）

圖文／CTWANT

加拿大1名網友與友人一同前往安大略省（Ontario）的登達士峰（DundasPeak）旅遊，並在峭壁旁拍攝一系列照片留念；不料，該名網友返家後竟發現，其中一張照片中拍到了遠方的山壁上竟浮現出詭異人影；事後該區又爆出有女性登山客失蹤的消息，經網友比對失蹤者與照片中的人影發現，兩者衣著打扮極為相似，紛紛對此巧合感到頭皮發麻。

根據《Indy100》報導，該名網友日前與友人前往登達士峰遊玩，返家後卻發現，所拍攝的其中一張照片中，疑似在山壁上浮現了消瘦的詭異人影。透過照片可看到，1名身穿黑色外套，頭戴黑色帽子，下身穿著牛仔褲的男子正坐在懸崖邊遙望遠方美景，而男子右前方的山壁上則疑似有1名女子漂浮在空中，相當詭異。

該名網友將照片上傳至網路並表示，「（可以看到）有一個非常消瘦的人影，以不自然的直立姿勢站在那裡，臉部看不清楚。我知道你們可能會想，那只是一個膽量過人的登山客，但相信我，那個地點是完全不可能到達的。」

網友表示，為了驗證究竟是否真有靈異事件，自己和友人再度前去造訪登達士峰。原PO和朋友再度來到拍出詭異照片的地點拍攝，並無特別之處，隨後卻在附近樹枝上發現一串鑰匙；網友和友人回到停車場後，在場內發現鑰匙所屬車輛，由於車身十分骯髒，推測已停放許久，眾人遂將鑰匙留在車頂便先行返家。

豈料，一週後有新聞報導指出，1名女性登山客在登達士峰山區失蹤的消息，警方同時釋出失蹤者照片，發現與網友拍到的詭異人影身材與穿著皆十分相似，驚人巧合嚇壞不少網友；但也有人持懷疑態度認為，網友拍到的靈異照片極可能是岩石表面陰影造成的錯覺，不必太過大驚小怪。

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