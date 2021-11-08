親友帶「40Kg槓鈴」鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」...眾人傻眼

▲新娘遭親友惡整，被要求舉槓鈴深蹲。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

許多新人結婚時常有伴娘設置關卡刁難新郎，就是為了增添趣味、活絡氣氛。然而，中國山東省這對新人，受到考驗的卻是新娘；在大喜之日當天，有親友為了惡整新娘，竟準備了1個40公斤重的槓鈴，要求新娘現場負重做深蹲，更承諾每做一下將給予100元人民幣（約台幣435元）。沒想到，霸氣的新娘而立刻化身女漢子，輕鬆扛起槓鈴做出20下深蹲，讓現場眾人紛紛看傻。

根據《中國報》報導，上個月（10月）29日煙臺市一對新人舉行婚禮時，有好友故意鬧婚，現場帶來一個40公斤重的槓鈴，要求曲姓新娘負重做深蹲，更表示只要新娘能完成一個深蹲，便願意給100元作為獎勵。

沒想到，新娘二話不說，舉起槓鈴輕輕鬆鬆便完成了20下的深蹲，讓2000元人民幣（約台幣8700元）輕鬆入手。不僅如此，新娘似乎還意猶未盡的打算繼續，讓現場親友看傻，趕忙阻止。原本在一旁看好戲的新郎，隨後也跟進妻子的腳步上前挑戰深蹲，使得現場笑聲連連，一片和樂。

▲新娘輕鬆完成20下舉槓鈴深蹲。（圖／翻攝自中國報）

事後，新娘表示，其實自己平日本就有健身的習慣，但近來為了籌備婚禮已經許久不曾鍛鍊，所以被友人以此方式懲罰，隨後還笑著說道，「有點遺憾，我覺得我還能做得更多。」

影片曝光後，也吸引不少網友大讚表示，這種充滿歡笑的「考驗」，比起惡劣的婚鬧習俗要好得多，「讓我來行嗎？不吹牛，我可以直接做深蹲賺到他破產」、「現在真的是沒有一點才藝和強健的體魄都不敢結婚了。」

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