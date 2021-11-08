男腹痛檢查驚見「有子宮」！醫揭暗黑真相...他怒：馬上給我切了

▲男子腹痛就醫，檢查竟發現有子宮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

離譜！大陸陝西有一名男子，近日因為腹痛到醫院就醫，做了電腦斷層掃描後顯示正常，沒想到回家途中，他看了診斷報告，赫然發現自己被檢查出有子宮，讓他不敢置信，只好半路返回醫院，才得知傻眼的真相。

綜合陸媒報導，男子11月2日下午因為劇烈腹痛前往醫院就診，由於擔心闌尾炎的可能，便做了電腦斷層掃描，慶幸的是，檢查結果顯示闌尾一切正常，醫師便開了藥後，讓他自行回家休養。

回家路上，男子無意看了一眼報告，其中一排文字竟寫著「子宮密度均勻」，雖然他對醫學知識不太了解，但也知道子宮是屬於女人的專屬器官，他再次確認檢查報告的其他資料，包括姓名、年齡等，全部都沒錯，而且檢查結果裡也有闌尾，認為一定是哪裡弄錯了，是不是拿到另一名女病患的檢查報告改了名？

▲檢查報告驚見「子宮密度均勻」。（圖／翻攝自長沙電視台）

男子在腦中不停思考，情急之下選擇半路折回醫院，醫師看到他手上拿的檢查報告，臉上閃過一絲尷尬的神情，似乎已經知道他為何而來，沉默了片刻才說出緣由。

醫師解釋，檢查報告都有模板，為了提高工作效率，出報告都是套用模板，男子的模板套用錯誤，用成了女性患者的模板，因此出現子宮的字樣。不過，診斷和檢查結果都沒問題，醫師輕描淡寫地說：「可以把檢查費用給你退了，你願意也可以繼續看病」。

男子對醫師的態度感到不滿，於是提了一個讓人目瞪口呆的要求：「我要掛婦科，你們給我做一個切除子宮的手術，男子肚子裡長子宮，我睡覺都不踏實！」對此，醫師滿臉無奈，因為這鐵定是無法實現的，目前雙方協商還處於僵持狀態。

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