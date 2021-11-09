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5歲女童生子！親生兒以為「她是姊姊」...10年後才知真相

國外一名年僅5歲的女童生下孩子。（圖／翻攝自Jordan__42推特）

▲國外一名年僅5歲的女童生下孩子。（圖／翻攝自Jordan__42推特）

圖文／CTWANT

你能想像嗎？一名來自秘魯偏遠山村的女童麗娜（Lina Medina），年僅5歲就當媽，由於骨盆窄小，無法自然分娩，只能透過剖腹產生下孩子，成為歷史上最年輕的母親，讓外界都震驚不已。

根據《太陽報》報導，麗娜因為罕見疾病發育早熟，3歲時就有月經，胸部在4歲就幾乎發育完全。1939年因為腹痛就醫，家人發現她的肚子愈來愈大，醫生起初擔心是腫瘤，後來驚覺這個5歲女童已經懷孕7個月了。1939年5月14日，她透過剖腹產生下一名男嬰，體重6磅（約2.7公斤），以接生醫生的名字命名為杰拉爾多（Gerardo）。

杰拉爾多從小就認為麗娜是自己的姊姊，直到10歲才知道真相。不幸的是，他患有骨髓相關的疾病，在1979年去世，享年40歲。至於孩子的父親到底是誰？當時年僅5歲的麗娜無法給出答案，親生父親被列為嫌疑人遭逮捕，但他強烈否認性侵親生女兒，最後因證據不足被釋放，至今仍是個謎。

麗娜成為歷史上最年輕的母親。（圖／翻攝自太陽報）

▲麗娜成為歷史上最年輕的母親。（圖／CTWANT提供）

麗娜在1970年代結婚，生下第2個兒子，她的病歷常被認為是一場騙局，但醫生表示有X光片和檢查證明確有其事。她的故事成為世界各地的頭條新聞時，祕魯政府承諾向他們提供經濟幫助，但是從沒有實現過，作家桑多瓦爾（Jose Sandoval）就在書中寫道：「政府譴責他們生活在貧困中，要是在其他國家，他們都會成為特別照顧的對象」。

由於麗娜總是迴避大眾，並拒絕談論發生的事，也拒絕接受有大筆資金的採訪，目前尚不清楚她是否還活著，假如還在人世，現在已經88歲了。

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