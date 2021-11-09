義務役延長？　國防部：整體評估、不會主動發起

▲國軍。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

共機擾台頻繁，就連國防部長邱國正也坦承，目前兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻的時刻。對於國軍會否恢復1年期徵兵，國防部發言人史順文表示，此案須整體評估，且國防部不會主動發起。

資規司人力資源處長董紹明分成兩點說明，一、延長義務役期，涉及國軍訓量擴充、部隊組織調整、訓練幹部、硬體設施投資增加議題，須整體評估政府所須投入資源；二、政策形成允宜審慎周延，國防部將持續蒐集各界意見，供政策參酌。

史順文進一步補充，雖然最近外界提出這項議題與意見，但須經一番討論，國防部不會主動發起，兵役制度已從兩年徵兵轉變為募兵，以志願役為主，服役時間最少4年，役期長且訓練精良，以4個月軍事訓練役來評估國軍整體戰力，這是不正確的。

另外，對於教召從7天延長至14天，可否提升後備部隊作戰能力，史順文回應，明年度實施教召新制，主要目的為有效提升後備部隊戰力，國防部於上週二例行記者會已主動對外界說明；至於明年後備軍人的訓練內容，國防部已完成適度調整規劃，將重點放在「專長複訓」、「射擊訓練」以及「戰鬥教練」等課程內容，以提升後備軍人的作戰能力，這項調整國防部將於明年第四季完成執行成效檢討，作為後續政策推動的依據。

▼國防部發言人史順文。（圖／翻攝直播）