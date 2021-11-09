軍方揭台灣3年遭「駭客攻擊14億次」　中共操作認知戰散播假訊息

▲國防部報告書揭露，共軍大力操作「灰色地帶」，以達「不戰奪台」目標。（圖／國防報告書）



記者陶本和／台北報導

國防部9日公布「國防報告書」，其中針對近年中共頻繁操作「灰色地帶」威脅，特別點出「網路戰威脅」、「認知戰危害」。軍方指出，自108年至110年8月間，遭網路攻擊已14億餘次。

在「網路戰威脅」方面，軍方報告指出，中共近年透過組織改革及調整，積極提升網路作戰能力，平時以情蒐及竊取資料為主，掌握 關鍵節點，建立攻擊清單，俾利後續作戰階段執行精準打擊之網路攻擊任務；戰時針對國家關鍵基礎建設及指管系統破壞攻擊，造成社會動盪及秩序混亂，破壞國家軍（警）備治安及政府運作能力。

國軍網路採軍、民網實體隔離，並設置「國軍資安防護管理中心」全時掌握，可有效掌握網路惡意行為；統計 108 年至 110 年 8 月民網防護設備偵測異常次數近14億餘次，國軍均即時防護應處，以防制可能之駭侵行為。

至於「認知戰危害」部分，軍方指出，在傳統面向，源自於情報戰、心理戰、輿論戰等原理；而創新面向，則運用現代高效能計算系統、網際網路、社群媒體，期透過網路滲透與心理、輿論操作，來混亂目標對象的社會、心理、法治等價值觀意識。

軍方強調，中共操作認知戰，綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰之「三戰」作為，及散播不易分辨的假訊息， 藉由全面性文攻武嚇手段，企圖造成對其有利之態勢。