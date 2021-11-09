共軍狂操作「灰色地帶」目標「不戰奪台」　派快艇衝撞台灣海巡

▲國防部報告書揭露，共軍大力操作「灰色地帶」，以達「不戰奪台」目標。（圖／國防報告書）



記者陶本和／台北報導

國防部9日公布「國防報告書」，其中針對近年中共頻繁操作「灰色地帶」威脅，分為軍事與非軍事手段，除了共機侵入西南空域、東沙島周邊外，也以快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法作業等，更啟動網路戰威脅、認知作戰等，以達到「不戰奪台」的目標。

根據報告指出，中共近年頻繁操作「灰色地帶」，在軍事手段方面，是以共機頻繁侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練；而非軍事手段方面，則是以快艇衝撞我國海巡、抽砂船違法於周邊海域作業等。

軍方認為，這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗我方戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成「不戰奪台」目標。

在「對台侵擾手段」部分，軍方分為三大類：第一，是侵入我防空識別區，中共以各型機常態化侵入我西南防空識別區活動，企圖強化其監偵力度，測試及疲擾我空防警戒應處，壓縮我預警反應時間及活動空域，威脅台海空防安全。

第二，是「加大我周邊海域演訓力度」，中共共海、空軍編組遠海訓練編隊或航艦編隊於我周邊及西太平洋等海、空域從事聯戰訓練及跨區航訓活動，以強化指揮鏈路與聯戰效能，及建立區域拒止戰力；另外，運用情報船與海調船在台灣周邊海域進行情蒐，以強化戰場經營及提升制海作戰能力。

最後，則是「強化軍事威懾作為」，共軍藉打造仿台設施戰術訓練基地、劃設禁航區實施聯合登陸軍事演習等各類模 擬攻台演練，提升對台實戰化訓練與軍事威懾力度。

此外，在「網路戰威脅」方面，軍方報告指出，中共近年透過組織改革及調整，積極提升網路作戰能力，平時以情蒐及竊取資料為主，掌握 關鍵節點，建立攻擊清單，俾利後續作戰階段執行精準打擊之網路攻擊任務；戰時針對國家關鍵 基礎建設及指管系統破壞攻擊，造成社會動盪及秩序混亂，破壞國家軍（警）備治安及政府運作能力。

國軍網路採軍、民網實體隔離，並設置「國軍資安防護管理中心」全時掌握，可有效掌握網 路惡意行為；統計 108 年至 110 年 8 月民網防護設備偵測異常次數近 14 億餘次，國軍均即時防護應處，以防制可能之駭侵行為。

至於「認知戰危害」部分，軍方指出，在傳統面向，源自 於情報戰、心理戰、輿論戰等原理；而創新面向，則運用現代高效能計算系統、網際網路、社群媒體，期透過網路滲透與心理、輿論操作，來混亂目標對象的社會、心理、法治等價值觀意識。

軍方強調，中共操作認知戰，綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰之「三戰」作為，及散播不易分辨的假訊息， 藉由全面性文攻武嚇手段，企圖造成對其有利之態勢。

▼國防部報告書揭露，共軍大力操作「灰色地帶」，以達「不戰奪台」目標。（圖／國防報告書）

