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軍方揭共軍脆弱點！　曝「6大整建重點」發展不對稱作戰

▲▼漢光演習第四天「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（圖／軍聞社提供）

▲漢光演習實施「聯合反登陸作戰操演」、「反擊作戰操演」。（資料照／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

國防部9日公布國防報告書，其中針對「建軍規劃」，以「防衛固守，重層嚇阻」為軍事戰略，發展不對稱作戰，更曝光國軍六大「整建重點」。

根據國防報告書指出，台灣面對中共軍力快速增長及威脅加劇，在不與其軍備競賽下，運用創新不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想的武器裝備，以「防衛固守，重層嚇阻」為軍事戰略。

在不對稱作戰的構想上，軍方表示，是著重攻擊或利用敵人弱點及擾亂敵人作戰重心，而非攻擊敵人強點的作戰方式，利用敵人戰力尚未完成整備時，因技術或數量限制無法充分進行防禦之處，以及在戰爭時，運用台海阻絕天然優勢，發揮韌性，攻擊敵人關鍵節點，以阻滯戰爭計畫。

軍方進一步指出，為達到嚇阻作用，國軍需展現有效戰力，鎖定共軍弱點及抵銷其優勢，而共軍的脆弱點就在跨海航渡階段，我防衛應充分運用台海阻絕天然優勢，要迫使敵人只能在遠離當面的機場與港口集結。

另外，軍方指出，不對稱作戰應針對共軍戰力採取不同的反制作為，好比以機動地對空飛彈反制定翼機或空降作戰；以小型、高速、機動且具備適航韌性之載台為主， 並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈，打擊大型水面艦；以機動岸置巡弋飛彈與防禦性水 雷、地雷反制敵三棲登陸。

另外，在台灣軍力方面，軍方也曝光6大整建重點，包括：於遠程打擊、制空作戰、制海作戰、國土防衛、資電網路作戰、聯合指管情 監偵等面向，並同步檢討、納列武器裝備及科研計畫建案。

首先，在「遠程打擊」方面，我軍、籌購遠距精準火力打擊（海馬士）系統，以提升遠程火力支援能力；並籌獲 F-16 型戰機 AGM-84H 空對海、AGM-88B 空對面反輻射飛彈、AGM-154C 遠距遙攻 精準彈藥、劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海、空戰力發揮。

其次，在「制空作戰」部分，我軍籌購 F-16V（BLK70）新式戰機及提升現役 F-16A/B 型戰機性能，強化整體空中戰力；也、籌建弓二（性能提升）、弓三陸基防空飛彈、愛國者二型飛彈（性能提升）及愛國者三 型飛彈等武器系統，提高我軍重要防護目標安全。

此外，我軍、籌獲機動地對空飛彈（SAM）系統反制敵定翼機或空降作戰；同時，強化機場跑（滑）道搶修能量，以確保我空中戰力發揚。

第三，在「制海作戰」層面上，我軍建構小型、高速、機動且具備適航韌性之載台，並於戰時結合海巡兵力酬載反艦飛彈， 發揮海上奇襲攻勢；也籌獲雄二 / 雄三機動飛彈車及魚叉飛彈海岸防衛系統，建構聯合制海戰力。

另外，我軍持續推動康定級等主力作戰艦戰鬥系統性能提升；並籌建新一代潛艦，並提升劍龍級艦戰鬥系統，同時量產產海劍二型飛彈，有效改善艦艇區域防空能力。

接著，第四層面是「國土防衛」，我軍建置防禦性水雷、地雷反制敵三棲登陸，軍購M1A2T 新型戰車及 M109A6 自走砲車，強化地面打擊與火力支援能力；增購拖式 2B 及標槍高效能反裝甲飛彈，強化地面部隊機動打擊戰力；籌獲陸射劍二新型野戰防空武器系統，及增購人攜式刺針飛彈，更新野戰防空雷達，有效削弱敵空中攻擊威脅；同時，籌建輕重兵器、戰鬥個裝及訓場設施，提升後備整體戰力。

此外，在「資電網路作戰」層面，我軍籌購野戰資訊通信系統（FICS），統合運用各種資電作戰手段，發揮資電作戰效能；籌獲機動數位微波系統，提升整體通資運用效能，有效支援作戰任務達成；同時，籌建 F-16 型戰機新式電戰莢艙、更新電戰機相關系統，強化電戰能量。

最後，則是「聯合指管情監偵」，我軍精進地面指管通資情監偵系統（C4ISR），提升防護、干擾、反制及備援能力；另也籌購 MQ-9B 無人機，可延伸情監偵範圍，以強化遠距偵蒐與預警效能。

此外，我軍籌獲 F-16 型戰機 MS -110 新式偵照莢艙，精準掌握戰場動態，提升聯合情監偵效能；同時，籌建戰術型近程無人飛行載具，增進戰場監控及敵情偵蒐能力，也更新海洋監偵各型雷達，延伸偵蒐距離與範圍，有效掌握海上目標動態。

▼漢光演習，陸軍特戰指揮部實施反空機降作戰演練。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

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