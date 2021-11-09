美睫師剪光客人睫毛　怒控不付錢！「奧客」身分曝光網全傻眼

記者吳美依／綜合報導

美睫師雀爾莉（Cherie Villa）表示，她這天接待一名新顧客，但這個女孩對成果非常不滿、拒絕付款，又不願把假睫毛卸除，於是她就剪掉了對方的睫毛，還將過程拍攝下來，上傳至TikTok，招致各界抨擊。沒想到，雀爾莉2天後又分享新影片，揭曉「奧客」的真實身分，讓網友們相當傻眼。

▲美睫師自爆剪掉「客人」睫毛。（圖／翻攝TikTok@theelashgirl）



影片中，雀爾莉把又濃又長的睫毛亂剪一通，並且表示，「這個女孩想要不付錢就走出大門，而這就是我們的處理方式。」這部影片引發喧然大波，累計超過2600萬次觀看，許多網友憤怒留言，「這實在太不專業了，妳為什麼要剪掉她的真睫毛呢？」、「我也是一名美睫師，而我永遠不會這麼做」、「我聞到訴訟的味道囉！」

另一些人卻認為，不付錢的「奧客」應該付出代價，「只有我希望這是真的嗎？」此外，也有人對影片的真實性提出質疑，「她拒絕讓妳摘掉假睫毛，卻願意讓妳剪掉？這些說法兜不攏吧。」

▲美睫師坦承，那名「奧客」實際上是自己的丈夫。（圖／翻攝TikTok@theelashgirl）



雀爾莉後來坦承，那名「奧客」實際上是自己的丈夫。她說，老公自願成為練習對象，而夫妻倆在拍片記錄美睫過程時，心血來潮想要惡搞粉絲，未料引發這場風波，「你們真的覺得，如果有人不付錢，我就會剪掉他們的睫毛嗎？」有些人得知這是一場惡作劇後，大鬆一口氣，但也有人指出，「但妳還是剪掉了他的真睫毛啊！」



美睫師剪爆客人睫毛 只因刷卡交易失敗！15秒過程曝光百萬人看傻