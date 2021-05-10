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美睫師剪爆客人睫毛　只因刷卡交易失敗！15秒過程曝光百萬人看傻

@lashesbyleenax

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Oh No - Kreepa

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名美睫師外傳因客戶刷卡失敗付不出做新睫毛的錢時，直接拿起剪刀，把對方的睫毛剪短，就連原本的睫毛也遭殃。這段影片引發大批網友高度關注，儘管現階段無法釐清剪掉睫毛背後真正目的，但許多人直呼，把原本的睫毛剪短實在太超過。

太陽報報導，抖音用戶「@lashesbyleenax」前陣子分享一段影片，可見她拿著剪刀，直接把客人的假睫毛及真正的睫毛都剪短，長度瞬間減半。

▲▼ 國外一名美睫師外傳剪短客人睫毛。（圖／翻攝自抖音）

▲客戶睫毛長度瞬間減半。（圖／翻攝自抖音）

影片標題文字顯示著「當該付錢的時候，信用卡被拒……」，暗示客人因刷卡交易失敗付不出錢支付美睫課程，她才會把對方睫毛剪掉，更在貼文標註「最糟糕的客戶」。目前這段影片觀看次數已接近200萬次。

現階段仍無法證實，該名美睫師是否真的為此事刻意剪短客戶睫毛報復。

大批網友看了紛紛直呼不敢相信，「怎麼能夠把真正的睫毛剪掉」、「她原本可以回去拿現金，你卻直接剪掉她珍貴的睫毛」、「信用卡被拒絕交易，這不代表她沒有錢付啊」。但也有人力挺美睫師，「我想（遇到這種狀況）我也會這麼做」。

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