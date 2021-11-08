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女大生2片布遮胸！狂晃「G級車頭燈」5秒...百萬人全暈了

▲▼娜娜茶擁有G罩杯的好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanacha_0211）

▲娜娜茶擁有G罩杯的好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanacha_0211）

實習記者黃品臻／綜合報導

日本女大生「娜娜茶」（なな茶）擁有G罩杯好身材，日前在社群平台Tiktok上傳一段約5秒的影片，穿著紅色比基尼的她在鏡頭前大動作擺姿勢，胸前G等級的車頭燈呼之欲出，引起網友暴動。

娜娜茶日前傳了一段她在泳池邊的影片，影片中可見她大膽穿上鮮紅色比基尼，但極少的布料根本包不住豐滿的上圍，零贅肉的細腰和美腿也被看光光，隨著娜娜茶大動作在鏡頭前擺姿勢，渾圓美胸也跟著瘋狂晃動，讓網友們大飽眼福。

@nanacha_0211

本日販売のヤングジャンプ表紙と巻頭8ページ載ってます！！買ってね

♬ オリジナル楽曲 - なな茶フォローしてね

影片貼出至今已有超過122萬人按讚，網友們紛紛留言表示，「又漂亮又可愛」、「這是真的（大小）嗎？」、「紅色泳衣很襯你的白皮膚」、「來個第二集吧」。

娜娜茶現年24歲，目前就讀於日本私立名校慶應義塾大學，同時也是偶像團體「黒のシャーナ」的成員，擁有G罩杯好身材的她常不吝分享性感美照和短片給粉絲大飽眼福，IG有超過25萬個粉絲，Tiktok更有多達250萬人追蹤訂閱。

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