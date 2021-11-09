　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽年代「都能交到對象」　她母胎單身28年絕望！網分析太中肯

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲28歲原PO享受單身，卻又渴望找到白馬王子。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「可能會一輩子沒談過戀愛到老死？」一名母胎單身妹透露，身旁同學只有5個結婚，剩下的幾乎也處於單身狀況，讓她好奇驚問「為什麼父母那代都能交到對象？」文章曝光後，一票網友感慨「現在女性眼光都放太高、外貌協會居多，以及對事情邏輯分析判斷能力低下」是關鍵。

一名女網友在Dcard好奇表示，父母那一代「母胎單身的很少」，好像都會交到對象，而且幾乎都會結婚生子，反觀現代年輕人不婚不生很普遍，原PO也觀察國小到大學同學中，數一數踏入婚姻的就只有5位，而至今單身的，「蠻多人都還母胎單身...例如我！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO絕望直呼，想找到夢幻神隊友真的比登天還難，「真心覺得找到自己喜歡，而那個人剛好喜歡我的，機率幾乎微乎其微，可能會一輩子沒談過戀愛到老死？」

如今已邁入28歲，原PO內心充滿矛盾直呼，雖然享受單身的愜意，卻又對愛情有憧憬，「總是希望可以談過一次戀愛，讓人生中有多一種情感的嘗試！」

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲七、八年級生出現「躺平族」，堅持不婚、不生、不買房！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，其中按讚數最高的留言為，「現在女性眼光都放太高、外貌協會居多，常常想交與自己條件不對等的對象，以及對事情邏輯分析判斷能力低下，導致渣男有交不完的妹，而那些妹卻期待那些『渣男』能對她們好，能對她們專一， 殊不知只是淪為性愛工具而已，而真正的好男人卻沒有女生選擇。本人真的看太多了，只能說...社會就是那麼現實，現在談戀愛已經沒有像以前那麼單純了！」

其他網友也中肯分析，「很正常，時代不同價值觀不同，連收入都不同要怎麼結婚談戀愛，講難聽一點很多出社會的挑選另一半的對象都是必須有房有車，除非是在校時就在一起的，但是在校談戀愛靠得反而是顏值。至於父母那一代屬於經濟剛起飛的時候，當時賺錢容易，現在的話要養自己都難了」、「那個年代 單身很丟臉耶，而且女性被教育成需要依附男人，本來婚姻就不是只有感情，現在的環境，要靠愛來結婚生子？戀愛是戀愛，婚姻是婚姻」、「1.他們那時養兒防老觀念重，希望老了有人照顧自己；2.他們覺得必須傳宗接代；3.畢竟老一輩還會把她們強制配對相親，在這些環境下就算不愛也將就吧，對他們而言婚姻更像找一個伴度日子」。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

ET快訊
破紀錄！　股市神人捐總值9000萬給5縣市
5歲女童生子！親生兒以為「她是姊姊」　10年後才知真相
醫諷即期AZ是「快臭酸陽春麵」！　陳時中回應了
14歲少女迷上笑氣　男騙她到摩鐵瘋狂嘿咻
新垣結衣老公「兩度腦出血」開顱手術！　遺願曝光：很絕望
第15輪才開放混打？　陳時中：有可能
中職人氣王出爐！　他拿6萬多票稱霸
快訊／第14輪疫苗來了！　三大疫苗全都有
今增1死！女6月曾確診　隔4個月死亡
第14輪沒混打！　規劃內容公布
快訊／本土+0　今增1人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓包女友「上包養網站找乾爹」　他一看自介慌了：身高體重全符合

2歲娃狂尖叫1小時！「綠營小辣椒」怒嗆家長：生了不會教？

放寬10+4挨批「對台商有恨」！陳時中愣回：應該是有愛吧

東港安泰醫院緊急購買疫苗級冰箱　落實分艙分流+3讀5對

大二實習生「進手術室縫傷口」　衛生局：成大醫院涉違反醫療法

尪想幫女同事「刷卡換iPhone」　人妻氣炸：怎說都沒用

120元爽吃海陸鐵板大餐！「5拼+鐵板麵」份量起狂...網起底佛心店家

新冠康復者後遺症多　衛福部編列4.5億預算設「整合門診」

邊境嚴管遭批是「土方法」　陳時中：自我貶低實在不好

醫酸即期AZ是「快臭酸陽春麵」！陳時中不認：沒有過期問題

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

抓包女友「上包養網站找乾爹」　他一看自介慌了：身高體重全符合

2歲娃狂尖叫1小時！「綠營小辣椒」怒嗆家長：生了不會教？

放寬10+4挨批「對台商有恨」！陳時中愣回：應該是有愛吧

東港安泰醫院緊急購買疫苗級冰箱　落實分艙分流+3讀5對

大二實習生「進手術室縫傷口」　衛生局：成大醫院涉違反醫療法

尪想幫女同事「刷卡換iPhone」　人妻氣炸：怎說都沒用

120元爽吃海陸鐵板大餐！「5拼+鐵板麵」份量起狂...網起底佛心店家

新冠康復者後遺症多　衛福部編列4.5億預算設「整合門診」

邊境嚴管遭批是「土方法」　陳時中：自我貶低實在不好

醫酸即期AZ是「快臭酸陽春麵」！陳時中不認：沒有過期問題

光洋科新董座上任遭阻　董事玉璟怒告總經理「不實流言操縱股價」

抓包女友「上包養網站找乾爹」　他一看自介慌了：身高體重全符合

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人...警所同學會令人動容

「冬季惡夢」要來了！窗戶結露狂滴水快崩潰　專業網友曝解方

說・流行／性感女星都在穿「她」的裙子　年度設計大獎得主必須認識

快訊／6.2地震夜襲！友邦尼加拉瓜近海連2強震　暫無海嘯警報

吃得到6種澎湃配料！熱賣80年的高雄古早味米糕　魚肚帶超鮮海味

貓兒子爬上床躺枕睡翻　爸叮嚀幫牠蓋被被「交代一件事」遭媽冷眼

謝和弦老婆遭質疑「為何流產了不慌張？」　凌晨親揭2大原因

2歲娃狂尖叫1小時！「綠營小辣椒」怒嗆家長：生了不會教？

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

日本縮短隔離國家「名單沒台灣」爆論戰

醫：一直鼓吹大家打AZ是怎樣，還是快臭酸陽春麵

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「疫苗孤兒」

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

「張先生」訂56個便當　外送員等40分鐘打給他傻眼了

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

吃到飽CP值最高是哪家？網推爆：聚餐都選它

今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

和男友吵完架恩愛　媽「語音觀戰2分鐘」她崩潰

和男友吵完架恩愛　媽「語音觀戰2分鐘」她崩潰

手機千萬別亂放，以免和這位女大生一樣鬧出尷尬糗事！她透露，日前和男友吵完架正在「用身體和好」，當時手機放在枕頭上沒有注意，結果和男友一陣翻雲覆雨過後，一看手機螢幕才發現代誌大條了，崩潰直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽！」

才結婚5個月　男大方把妻嫁小王

才結婚5個月　男大方把妻嫁小王

交車要看吉日！ 他求心安被冷回

交車要看吉日！ 他求心安被冷回

邊緣人有「200元安慰券」？男友揭真相暖哭了

邊緣人有「200元安慰券」？男友揭真相暖哭了

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

關鍵字：

結婚母胎單身不婚不生男友交往父母傳宗接代

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

星巴克11／8起「連5天」買一送一

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面