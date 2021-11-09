爸媽年代「都能交到對象」　她母胎單身28年絕望！網分析太中肯

▲28歲原PO享受單身，卻又渴望找到白馬王子。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「可能會一輩子沒談過戀愛到老死？」一名母胎單身妹透露，身旁同學只有5個結婚，剩下的幾乎也處於單身狀況，讓她好奇驚問「為什麼父母那代都能交到對象？」文章曝光後，一票網友感慨「現在女性眼光都放太高、外貌協會居多，以及對事情邏輯分析判斷能力低下」是關鍵。

一名女網友在Dcard好奇表示，父母那一代「母胎單身的很少」，好像都會交到對象，而且幾乎都會結婚生子，反觀現代年輕人不婚不生很普遍，原PO也觀察國小到大學同學中，數一數踏入婚姻的就只有5位，而至今單身的，「蠻多人都還母胎單身...例如我！」

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對此，原PO絕望直呼，想找到夢幻神隊友真的比登天還難，「真心覺得找到自己喜歡，而那個人剛好喜歡我的，機率幾乎微乎其微，可能會一輩子沒談過戀愛到老死？」

如今已邁入28歲，原PO內心充滿矛盾直呼，雖然享受單身的愜意，卻又對愛情有憧憬，「總是希望可以談過一次戀愛，讓人生中有多一種情感的嘗試！」

▲七、八年級生出現「躺平族」，堅持不婚、不生、不買房！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，其中按讚數最高的留言為，「現在女性眼光都放太高、外貌協會居多，常常想交與自己條件不對等的對象，以及對事情邏輯分析判斷能力低下，導致渣男有交不完的妹，而那些妹卻期待那些『渣男』能對她們好，能對她們專一， 殊不知只是淪為性愛工具而已，而真正的好男人卻沒有女生選擇。本人真的看太多了，只能說...社會就是那麼現實，現在談戀愛已經沒有像以前那麼單純了！」

其他網友也中肯分析，「很正常，時代不同價值觀不同，連收入都不同要怎麼結婚談戀愛，講難聽一點很多出社會的挑選另一半的對象都是必須有房有車，除非是在校時就在一起的，但是在校談戀愛靠得反而是顏值。至於父母那一代屬於經濟剛起飛的時候，當時賺錢容易，現在的話要養自己都難了」、「那個年代 單身很丟臉耶，而且女性被教育成需要依附男人，本來婚姻就不是只有感情，現在的環境，要靠愛來結婚生子？戀愛是戀愛，婚姻是婚姻」、「1.他們那時養兒防老觀念重，希望老了有人照顧自己；2.他們覺得必須傳宗接代；3.畢竟老一輩還會把她們強制配對相親，在這些環境下就算不愛也將就吧，對他們而言婚姻更像找一個伴度日子」。