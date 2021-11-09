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和男友吵架用身體和好…媽媽「語音觀戰2分鐘」！她崩潰：怎麼面對

▲馬賽克版本。滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲恩愛時不小心撥電話給媽媽。非當事人。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者黃可昀／綜合報導

手機千萬別亂放，以免和這位女大生一樣鬧出尷尬糗事！她透露，日前和男友吵完架正在「用身體和好」，當時手機放在枕頭上沒有注意，結果和男友一陣翻雲覆雨過後，一看手機螢幕才發現代誌大條了，崩潰直呼「我下禮拜回家我要怎麼面對我媽！」

原PO在Dcard表示，當時她以為自己有按了鎖定鍵，就把手機放在旁邊枕頭上，接著和男友盡情享受魚水之歡，「結果手好像有碰到手機螢幕，但在愉快的時候哪會注意到自己按到什麼」，直到中途男友先去上廁所，她這時才拿起手機查看，意外發現螢幕亮著，「靠近一看發現上面有在數秒」，結果螢幕竟然出現媽媽的大頭貼，下方還顯示1分55秒，「乾…我不小心按到撥號給我媽了。」

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲媽媽還聽到自己和男友激戰時的對話。（示意圖／pixabay）

原PO嚇到腦筋一片空白，趕緊按下掛斷鍵，心想剛剛和男友恩愛的過程全被媽媽聽見，尷尬到不敢面對，幾個小時後甚至收到媽媽傳LINE問她「今天你到底打電話給我幹嘛？還在另一頭跟別人講話。」這串意味深長的訊息讓她更加無地自容，完全不敢點開來回覆。

網友笑翻留言，「重點妳媽都沒掛斷，聽完全程==」、「所以那時候他聽到了什麼，講話而已嗎XD」、「所以你們有發出什麼聲音嗎」、「直接裝死到底」、「裝傻...說手機忘在朋友房間之類」、「說手機被朋友拿去惡搞，然後你很生氣已經跟那個朋友絕交了」、「你要慶幸打給媽媽，不是打給朋友，或是在學校群組按到錄音什麼的，不然真的社會性死亡。」

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