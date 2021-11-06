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2歲男童遭埋屍樹林！狠父母仍詐領補助1年…落網認了「巧拼套他頭」

▲▼ 「苗栗埋屍狠父母」正面曝光！檢警漏夜開挖2歲男童。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男童遭埋屍樹林一年，父母繼續詐領補助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名陳姓女子與同居男友2020年涉嫌殺害2歲的孩子，將屍體埋在樹林當中，持續詐領育兒津貼。事後陳女坦承，當時為了哄孩子睡覺，因此將巧拼地墊組合，套在孩子頭上，沒想到過一段時間查看，才發現孩子死了。至於詳細案情為何，目前仍在偵辦當中。

陳女與林男共同扶養4名小孩，分別是6歲、3歲、2歲與1歲，全數設籍桃園市，3歲以前能夠領到每個月3,000元的津貼，不過今年5月時，6歲的女童遲遲沒有註冊入學，因此通報婦幼隊協尋，最後在苗栗竹南一帶找到2人的租屋處。

不過，經過訪查，警方發現，屋內只有3名孩童，與2人撫養的4名孩童有異，因此在外守候，趁機進入屋內。後來陳女、林男則說，2歲的孩童去年6月被陌生人抱走，失蹤沒有報案，直到後來警方、社工到場展開調查，2人才坦承，男童去年已經死亡。

▼陳女、林男的租屋處十分凌亂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗2歲男童被埋屍，父母租屋處凌亂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2人到案供稱，當天男童在吵鬧，為了怕影響到鄰居，因此將巧拼墊組合起來套在頭上，希望男童能好好午休，沒想到傍晚才發現人已經死了。不過2人並沒通報，還持續詐領育兒補助。

檢方複訊後，依照殺人、詐欺、遺棄屍體等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，不過陳女懷孕35週，即將臨盆，檢方考量狀況後，諭知限制住居，且每天上午、晚間要到派出所報到，全案仍在進一步偵辦當中。

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