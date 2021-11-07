國家級邊緣人有「200元安慰券」？妹子嗨翻炫耀　男友揭真相暖哭了

▲沒抽到加碼券，卻收到簡訊說有200元安慰券？非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

抽了四周的加碼券5日正式結束，有27組邊緣人沒抽到任何券，一名女大生就哀嘆自己是國家級邊緣人之一，不過明明沒有抽到任何券，卻收到「中獎簡訊」告知發放200元安慰券，直到興奮地和男友分享，才得知了暖心真相。

原PO在Dcard表示，加碼券抽籤已結束，她並沒有抽到任何券，不過前幾天卻收到一封中獎簡訊，為了補償沒抽到半張加碼券的民眾，政府決定發放「200元安慰券」，並於11月10日開放領取，簡訊內容還秀出原PO的部分身分證字號，末兩碼99確實沒有抽中任何加碼券。

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▲原PO收到的偽中獎簡訊。（圖／翻攝自Dcard）



由於簡訊內容寫得煞有其事，原PO便不疑有他截圖傳給男友，雀躍分享自己有200元安慰券，不過仍半信半疑，因為在這之前並沒聽說過有安慰券，「結果當天晚上閃光下班回家，拿出一張很新兩百塊給我，跟我說『給妳！妳的加碼券』」，原來根本沒有什麼安慰券，是男友看原PO都沒中獎很失望，所以請朋友傳簡訊演了這一齣，原PO最後知道真相開心到在Dcard發文，直呼真是「極品男友！」

網友紛紛羨慕留言，「看到那個安慰『卷』就覺得不太對勁」、「好甜喔」、「男友超可愛！！」、「這有被甜到！」、「男友太貼心了，是我會感動死」、「我男友也是國家級邊緣人哈哈，害我也想這樣看看XDD。」