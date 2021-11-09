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柯文哲、陳佩琪批AZ即期品　醫：當疫苗是網購，想退貨就退？

記者陳俊宏／綜合報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，該批效期只到今年11/30，台北市長柯文哲和夫人陳佩琪接連砲轟中央。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇說，還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？衛福部屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱也感嘆，公眾人物有時候一句話出去造成的效果，臨床醫療人員要喊破喉嚨才能抵銷。

陳佩琪7日在臉書指出，不曉得大家會不會幫商家做功德、道德崇高到買即期食品來吃？有人說會啦，要是沒食物吃就快餓死了，或荷包緊縮沒剩幾文錢，或商家打到趴下的折數了， 那就勉強買來吃吧！

▼柯文哲、陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

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▲台北市長柯文哲陪同陳佩琪買菜，視察環南市場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

陳佩琪說，食物經嘴吃下，最多肚子痛、拉拉肚子之類的，「但疫苗是政府用我們的稅金編預算買的，是打進人體用的，應該不會有人想買即期品，想幫疫苗公司做功德吧？」

陳佩琪認為，「人要圓謊瞎掰也要聰明些（真奇怪了，醫生應該都有一定的聰明度才對啊），既然說疫苗產能不足，國際極為搶手，那疫苗也應該一出廠就被搶光光才對啊， 哪需我們幫忙搶買即期品？」

柯文哲也砲轟中央，「你想想看，疫苗供應不足，所以一出場就應該馬上被買走，怎麼會是快到期了？」

▼柯文哲砲轟中央。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

對此，陳昶宇在臉書分享陳佩琪的臉書截圖表示，就是之前一直說疫苗不夠才有貨就進啊，疫苗覆蓋率提高、打氣下降，現在就說為何要進快到期的，還真的當國際疫苗採購是網購，想退貨就退貨喔？那這批疫苗退掉，不幸又有社區疫情反彈，那是不是又要怪政府疫苗進不夠？乾脆怪政府不會算命無法未卜先知算了。他也回應網友的留言，指陳佩琪「幾年前還會有一些智慧小語，現在都只剩下酸言酸語了。」

吳欣岱也在臉書感嘆，公眾人物有時候一句話出去造成的效果，臨床醫療人員要喊破喉嚨才能抵銷，「當初AZ血栓的罕見副作用，至今大概已經花了我不下數十小時在診間、在疫苗施打站、在媒體衛教及澄清。」

吳欣岱寫道，接下來不知道會有多少人開始質疑疫苗的保存期限，只希望大家慢慢能夠看清，當有專業背景的人用專業作為政治攻擊手段時，共同承擔副作用的永遠是徬徨的民眾，「衷心建議政治人物在此刻如果想要博取聲量，就把自己份內的事做好。」

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

（圖／翻攝陳昶宇臉書）

▼吳欣岱發文。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

（圖／翻攝吳欣岱臉書）

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