台南藍軍請黃偉哲信守承諾　1112讓國父銅像重回台南公園

▲台南市議會國民黨團，請黃偉哲市長信守承諾，11月12日讓國父銅像重回台南公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓國父銅像重在11月12日重回台南公園，台南市議會國民黨團8日要求黃偉哲市長，不要被少數人綁架，國父銅像現仍被深鎖橫躺「柳科」，既然文資委員會議決，黃偉哲市長也承諾國父誕辰豎立台南公園，怎能跳票？

台南市議會國民黨團質疑指出，若對中華民國國父有意見，新台幣上也有國父肖像，為何不丟掉？國民黨為了社會和諧從未反對設立湯德章和台獨教父黃昭堂銅像，請黃偉哲市長為了和諧，負起11月12日讓國父銅像重回半世紀前的台南公園的責任。

國民黨團書記長李中岑、方一峰、尤榮智、許至椿、李文俊、王家貞、蔡淑惠、蔡育輝、林燕祝、洪玉鳳、曾培雅、盧崑福、林美燕、李鎮國在國父誕辰前夕，齊聲要求黃偉哲市長負起責任，讓國父銅像依文資委員會決議，在11月12日重新豎立在台南公園。

國民黨團指出，2013年在謝龍介領銜下藍軍發起34天守護國父銅像行動，台南文化局文資委員會決議國父銅像留在民生綠園，跟湯德章銅像共存，沒想到台獨人士蔡丁貴卻在2014年暴力拉倒，藍軍發起尋找國父活動，才發現國父被棄置橫躺深鎖在柳營科學園區，黨團前往緬懷是痛心不已。

國民黨團強調，民進黨已全面執政既然不敢宣布「台獨」，就請尊重帶領一批批青年烈士，拋頭顱灑熱血壯烈犧牲，歷經11次革命失敗，創建中華民國的國父孫中山先生，綠營人士不要手舉青天白日滿地紅國旗，爽快地領著印有國父肖像的新台幣，卻又惡意導向國父是威權暴力代表，如果真不喜歡國父就把新台幣丟掉！

國民黨團指出，12月18日登場的四大公投，就是國人對民進黨不信任投票日，黃偉哲市長現在只因為少數人在議事堂反對，加上要參選的綠營人士抗議，就讓黃偉哲市長對全市民的承諾跳票，難道是詐騙集團嗎？文化局邀情專業人士成立的文資委員會，既然在多次會勘後議決台南公園適合豎立國父銅像，市府也公開跟全市市民宣布，11月12日讓國父銅像重回台南公園，怎能出爾反爾？



國民黨團表示，黃偉哲市長執政以來，施政作為都是為了社會和諧，絕不能因為少數綠營人士的意識形態，就讓承諾跳票，請讓國父銅像如期在11月12日重回台南公園，否則就裁撤文化局文資委員會。