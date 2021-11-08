台史博館揭牌升格三級機構　黃偉哲：歡迎參訪了解在地文化

▲國立台灣歷史博物館8日正式揭牌升格為三級機構，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台史博館長張隆志等人共同揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國立台灣歷史博物館8日正式揭牌升格為三級機構，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台史博館長張隆志及市議員王錦德等人共同揭牌，為台灣的博物館歷史發展立下重要里程碑。

今年適逢台史博開館 10週年，迄今已服務560萬餘人次，市長黃偉哲期勉未來與台史博推動地方文史建構及資料共享應用，深化台南學知識體系，共同建構台南400年核心論述與文化價值，帶動文化觀光與區域發展，共同型塑大台南博物館群品牌。





副市長趙卿惠表示，她代表市長黃偉哲，感謝院長、文化部及行政團隊大力支持台南各項文化活動，作為世界的台灣、世界的台南，台史博的升格深具代表性，與大家一起重塑生命共同體的歷史記憶，對於台南將在2024年邁向四百年非常有意義。





台史博是以台灣歷史為主體的國家級博物館，自 2011 年開館以來秉持「大家的博物館」的精神在台灣史研究、文化平權倡議、創新教育等方向持續努力，今年適逢台灣文化協會成立100週年，於此台灣歷史重要時刻，《國立台灣歷史博物館組織法》在行政院及立法院不分黨派委員支持下，於5月11日立法院第10屆第3會期三讀通過，並於10月17日正式升格為三級機構，台史博升格後以提升台灣史研究量能、推進台史博以營造21世紀的新型態博物館為目標。



台史博館長張隆志表示，展望未來，面對世界博物館潮流及科技趨勢，升格之後的台史博將以組織活化、數位轉型及國際連結為三大任務目標，全力朝台史博2.0邁進，成為代表台灣的國際級歷史博物館。





升格之際台史博更逢開館 10 週年，為迎接這值得慶賀的時刻，台史博以「台史博Rising！」為題，自10月起特別規劃各項精彩活動及優惠措施，台南市民於11月17日前的每個週末可享免費入館，還有「樂為世界人-台灣文化協會百年特展」及樂為世界人演唱會、城市小旅行、工作坊等系列活動，並將於11月17日推出「10X10：台史博開館10週年特展」，歡迎民眾一同來感受台史博十年有成的歡慶氣氛，更多活動資訊請至台史博官網（https://www.nmth.gov.tw/）及臉書粉絲專頁查詢。