台灣文學館升格中央三級機構　黃偉哲：盼周邊定為國家文學園區

▲國立台灣文學館升格中央三級機構，8日在行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台南市副市長趙卿惠、台灣文學館長蘇碩斌等人舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台灣文學館升格中央三級機構，8日在行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台南市副市長趙卿惠、台灣文學館長蘇碩斌、文學界人士、國內外人士見證下，舉行揭牌儀式，象徵台灣珍視的文學力量將邁向下一輪盛世。





國立台灣文學館為我國第一座國家級的文學博物館，建築前身為日治時期台南州廳，也曾為台南市政府所在地，與台南市淵源極深。1997年，台南市政府遷至安平現址，南市府成功爭取國家文學館進駐，以彰顯台南作家輩出、創作斐然的城市特質，更成為台南重要文化地標。





副市長趙卿惠表示，謝謝行政院的支持，代表國家對於台灣文學的重視，許多文學家用他們的生命、歷史來寫台灣的故事，值得我們積極保存或是宣揚他們的作品，全民一起來為台灣寫故事、講故事，市長黃偉哲也相當重視，希望可以把周邊作為台灣文學最重要的園區，也希望將來獲蘇院長大力支持，還有文化部李部長的協助，將台灣文學館周邊設定為國家的文學園區。





文化部說明，台灣文學館在2003年10月17日以四級機構的博物館開始運作，致力蒐集台灣各族群重要作家的文學史料，並推動多項大型文學史研究，18年來為台灣文學的論述建立深厚基礎。行政院認為文學是最普及的藝術形式，更是台灣文化的奠基礎石，因此在今年三月開始推動組織升格，並在立法院順利獲得朝野立委支持通過《國立台灣文學館組織法》。





台灣文學館表示，台文館不只是一座博物館，在典藏、研究、展覽都打好基礎之後，近年也積極拓展文學領域，例如將台灣文學外譯到各國、串連各種藝術形式的文學改編、與國內各文學館舍結盟為「文學館家族」，並且在台北都會區設置「台灣文學基地」，推動文學人的互動，三年內也將有「台北分館」成立，更加落實文學跨域的能量。





台灣文學館升格後，將著重透過多元方式打造新的展覽與流通策略，重視出版品文字內容並嘗試不同的溝通媒介，讓文學暢所欲言；「金典獎」與「台灣文學獎」革新，區分獎項、打破頒獎類別、提高得獎名額、挹注行銷資源，並改革評審制度等，推廣及鼓勵當代創作與投稿；藉由文學改編、結合表演藝術，活化文字、故事與角色，豐富IP產業源頭與發展；改善文學資料收藏彙編策略，嫁接資料庫跨平台內容，方便使用者後端運用。