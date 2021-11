瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

▲美國根據衛星影像研判,中國在新疆塔克拉瑪干沙漠建造等比例美軍航艦做為標靶。(圖/路透社)

文/中央社

美國海軍研究協會新聞(USNI News)根據衛星影像研判,中國軍方在新疆塔克拉瑪干沙漠建造的新複合設施,有美軍航艦、驅逐艦形狀標靶,甚至還能模擬移動中的船艦。

USNI News根據Maxar公司提供的衛星影像指出,在新疆若羌地區的複合設施,現地有等比例的美軍航艦以及至少2艘勃克級神盾驅逐艦輪廓的標靶,場址鄰近中方早先測試他們所謂「航艦殺手」東風-21D(DF-21D)反艦彈道飛彈的靶場。

有別於伊朗在波斯灣設置的粗糙美軍航艦標靶,衛星影像顯示中國的標靶遠為精密,標靶上甚至不乏諸多儀器供模擬之用。

據Capella Space公司提供的雷達成像,可在一片沙漠裡清楚看出一塊航艦形狀的平面;透過Maxar衛星影像從上方觀察,平面有完整美軍航艦外型輪廓,但沒有艦島、飛機起降設備等細節,有兩個目標區因清晰的外型輪廓,可識別為航艦標靶。

但模擬其他艦艇的標靶則看來更為精細。從衛星圖像看,這些標靶上有許多似乎為儀器的筆直標桿,也或者是當雷達反射器之用,模擬艦艇的上部結構。

新的複合設施還有大面積的軌道系統。Maxar一張攝於10月9日的影像顯示,一個75公尺長、上面布滿儀器的標靶,被置於一段寬6公尺的軌道,極可能是用於模擬移動中的大型船艦。

China Builds Missile Targets Shaped Like U.S. Aircraft Carrier, Destroyers in Remote Desert - USNI News



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/TM9rnTYqox pic.twitter.com/5snxpZWJ4z