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8成國人認同「變臉」但怕這2件事　高醫發表調查登國際期刊

▲高醫移植團隊邀請土耳其、新加坡整形外科教授來台進行變臉移植演練。（圖／高醫提供）

▲高醫移植團隊邀請土耳其、新加坡整形外科教授來台進行變臉移植演練。（圖／高醫提供）

記者許宥孺／高雄報導

顏面缺損須歷經多次整形重建手術，但疤痕累累的臉龐，仍得靠「臉部移植」才能解決。高醫團隊日前發表亞洲第一篇臉部移植觀點研究，登上國際期刊，研究發現，有超過8成受訪者認同「變臉」可恢復正常功能，雖然對術後免疫及相關併發症仍存有疑慮，但仍認同「變臉」可提供患者一線生機。

高醫外科部主任郭耀仁教授、小港醫院副院長李書欣、高醫整形外科醫師王育婍，以及新加坡國立中央大學整形外科醫師紗維夏等人共同合作，進行第一篇亞洲臉部移植觀點研究，研究結果獲刊在2021年10月份國際知名顯微重建《Microsurgery》雜誌。

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▲2019年高醫首獲衛福部核可臉部移植的人體試驗，郭耀仁(左)及李書欣二位醫師是重要推手。（圖／記高醫提供）

▲2019年高醫首獲衛福部核可臉部移植的人體試驗，郭耀仁(左)及李書欣二位醫師是重要推手。（圖／高醫提供）

該份研究針對國內20至75歲民眾進行問卷調查，有效樣本為1020份，男女比例各半、平均年齡約40歲、55%有大學教育程度，宗教信仰為佛教37%、道教36%、基督教10%及其他。

分析發現，受訪者對於臉部移植相關資訊缺乏，超過7成受訪者主要資訊來源是媒體報導；而有醫療背景者，約5成5的資訊來源是一般醫學期刊。對於臉部移植的主要適應症，有超過7成5受訪者認同是嚴重顏面損傷變形、功能缺損及顏面燒燙傷致變形；部份臉缺損，如口腔、唇頰甚至鼻缺損變形亦可。

另外，超過8成受訪者認為臉部移植後可恢復正常功能，雖然他們對移植手術後免疫及相關併發症風險存有疑慮，但認同臉部移植可為此類病患提供一線生機。

▲高醫移植團隊負責人郭耀仁(左2)2019年舉辦國際移植學術研討論，和國外專家砌磋技藝。（圖／高醫提供）

▲高醫移植團隊負責人郭耀仁(左2)2019年舉辦國際移植學術研討論，和國外專家砌磋技藝。（圖／高醫提供）

高醫臉部移植團隊負責人郭耀仁教授表示，依據調查結果與歐美國家比較，雖然宗教、文化背景不同，但國人對於器官捐贈甚至臉部移植逐步認同。目前臉部移植在台灣仍屬人體試驗階段，其適應症主要以臉部嚴重創傷、燒燙傷或血管先天畸形，經手術仍有功能及美觀缺損、年齡為20至55歲、無嚴重感染患者、經精神科心理評估通過後，可列入等候名單；但國內器官捐贈風氣不盛，臉部捐贈勸募的困難度更高。

郭耀仁指出，全球迄今已完成近50例臉部移植，高醫附院於2019年通過衛生福利部核可得以進行臉部移植手術，但門診諮詢者多為癌症切除重建者，非目前臉部移植適應症，迄今尚無合適病患。

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