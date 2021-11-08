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社會 社會焦點 保障人權

民眾裝賭客踢爆！2暗門藏密室賭場「洗分換現金」　距警局200公尺

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證 。（圖／投訴民眾提供）

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證，拍攝到洗分換現金。（圖／投訴民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

民眾踢爆高雄市刑警大隊部以及鳳崗派出所旁，距離不到200公尺的地方竟然藏著賭博性電玩店，該民眾還喬裝賭客前往，要進到這家賭博性電玩店，必須經過兩道暗門，同時有監視器控制進出，不認識的會員還不會放行，民眾利用秘錄器拍下一切，質疑是高雄市治安死角；對此鳳山分局表示，「沒有相關查緝到賭博紀錄，也沒有檢舉紀錄。」

拍攝民眾表示，1日晚上７點20分左右相約前往鳳山光遠路這一家賭博性電玩店，由於朋友是會員，所以他們通過兩道暗門，第二道暗門還有監視器畫面監控，不認識的人不會打開，進到第二道暗門之後，就發現左邊是一台大型的百家樂以及骰寶機械手臂機台，右邊是數十台類似像是「拉吧」的機台。

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證 。（圖／投訴民眾提供）

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證 。（圖／投訴民眾提供）

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證 。（圖／投訴民眾提供）

▲民眾裝成賭客前往這家賭博電玩店蒐證 。（圖／投訴民眾提供）

投訴民眾當天先以1500元玩，後來贏3千1，就說要洗分離開，結果他看見對方拿3100元的現金給了朋友，於是兩人就離開了。投訴民眾痛批這家賭博性電玩店就在距離高雄市刑大以及鳳崗派所、曹公國小等不到200公尺的地方，有夠囂張，公然挑戰公權力，質疑用合法執照掩護非法，進而讓民眾沈迷其中，造成家庭破碎、甚至淪為吸毒交易場所，變成危害社會治安的問題。

對此，高雄市鳳山分局督察組長陳正資表示，「迄今沒有接獲檢舉案件，不知是否是疫情解封之後，有掛羊頭賣狗肉，從事一些非法行為，本分局會依照相關事證，佈線查緝。」他也坦言，這家賭博性電玩店過去沒有被查到有賭博以及檢舉紀錄。

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