高雄男挨騙130萬！20歲屁孩當車手　貼「撒隆巴斯」原因曝光

▲詐騙車手用撒隆巴斯貼著左頸，成為破案關鍵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名高姓男子接獲「詐騙假檢警」電話，不過他受騙上當交出130萬現金，事後越想越不對，向警方報案，員警調閱監視畫面之後，發現這名車手左後頸都貼有「撒隆巴斯」，依據這個證據，5日前往彰化抓人，這才發現原來他是利用「撒隆巴斯」貼著刺青，反而成了破案關鍵。

1日下午，一名高姓被害人接獲宣稱電信業者來電，套取個資之後，結果就有一連串的電信警察局犯罪調查科、台北地檢署等打電話給被害人，表示他涉及擄人要凍結銀行帳戶，還同時提出申請法院公證，要求被害人把帳戶內的130萬存款提領出來，交給地檢署的執行官，雖然是詐騙的老伎倆，不過高姓被害人還是信了。

▲詐騙車手用撒隆巴斯貼著左頸，成為破案關鍵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

等到交付130萬之後，他才驚覺自己被詐騙了，趕緊向警方來報案，員警調閱監視器交叉比對之後，認為一名20歲的莊姓車手涉有重嫌，不過他的足跡大部分都落在台北以及台中，最後員警掌握他又要用類似手法在彰化取款，所以5日的時候，專案小組前往彰化抓人，就在彰化市民族路將他逮補。，這才發現監視器當中，他老是用「撒隆巴斯」貼住左後頸，以為是痠痛，其實是故意要遮住他的刺青，避免被追查。