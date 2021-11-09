撞死拾荒婦「壓車底拖行650m」！無良駕駛竟想肇逃　下場曝光





記者陳羿妏／台北報導

台北市萬華區和平西路三段今年2月13日清晨4時許發生一起死亡車禍，一名楊姓男子開車行經該路段時，撞上一名拾荒的李姓婦人，造成李婦整個人卡在車底，遭拖行650公尺，直到汽車撞上護欄後才分離，怎料，楊男竟想棄車逃逸，但隨即遭警方逮捕，而李婦則是當場身亡。對此，台北地院日前審結，依過失致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，將楊男判刑1年7月，可上訴。

▲李女遭撞楊男開車撞上且拖行650公尺。（資料照／記者邱中岳翻攝，下同）

回顧整起事件，起訴指出，楊男（68歲）今年2月13日凌晨4時13分，開車行經和平西路三段、廣州街218巷交岔路口時，撞上從廣州街218巷走出的李婦（59歲），造成李女遭撞後當場倒地卡車底，但楊男竟沒下車查看，繼續行駛，直到撞上護欄後，李女身體才與車體分離。

事後，楊男想開車逃逸，直接倒車鑽進桂林路242巷口，但又撞上人行道石墩無法行駛，警方到場後，立即將其逮捕，而李婦則因遭撞擊、拖行，全身多處骨折，出血性休克死亡。至於楊男到案後供稱，因為凌晨時分下雨且天色昏暗，所以根本沒看到正在路中間的李女，但訊後他仍被依法起訴。

根據警方當時調查，楊男係因大年初二晚上沒事做，開車到萬華一帶找飲酒店（俗稱阿公店）想喝酒，但沒想到因為店家都沒開，有開的店家也早已擠滿客人，繞了一圈都沒地方喝酒的情況下，只好開車返回北投住家，結果返家路上卻撞死李婦。

全案審理時，楊男坦承犯行，但法官認為，楊男漠視他人生命身體所遭受危險，且造成李婦死亡之結果，顯不可取，再加上未與李婦女兒達成和解，讓李婦家人為此身心受創，故審酌後，分別依過失致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，將楊男判8月、1年2月，實際應執行1年7月刑期，可上訴。