曾有放火紀錄！失智翁「燒螞蟻」釀大火　2臥床長者慘成焦屍

記者柯政誟、黃彥傑、陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣花蓮市國福街一處民宅今（9日）下午1時許驚傳火警，據悉，同住的6人中，2名臥病在床的長者不幸身亡，1人被救出時無生命跡象，現經搶救已恢復意識，另外3人則是幸運逃出。經查，患有失智症的張姓老翁疑似於屋內燒螞蟻而引發火勢，目前警方已將他帶回調查，如果是「非故意點火」，將朝公共危險、過失致死罪偵辦。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲民宅全被燒毀。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

據悉， 該民宅共有6人同住，平時主要是由方姓婦人與兒子一同照顧遠房親戚張男（67歲）、屋主潘姓男子（93歲，臥床）、屋主妻鄭女（84歲，可行走但行動不便）以及陳女（64歲，好朋友同住人，臥床）。

然而，今日下午1時，屋內卻發生惡火，方女見狀趕緊報警。花蓮縣消防局獲報後，遂出動20輛車、60名消防隊員到場灌救，火勢目前已熄滅，由鑑識人員採證中，惟此起意外造成潘男、陳女不幸身亡，鄭女則是被救出時無生命跡象，現經送醫搶救後，已恢復意識。

據了解，張男先前就有「放火紀錄」，今天疑似於屋內燒螞蟻，不慎引起火勢。方女兒子表示，前幾天房間已有燒到的痕跡，他們有把張男的打火機沒收、藏起來，怎料，母親今天準備進房給長者餵食時，就看到火已燒起來，不曉得張男從哪裡取得打火機，以及燒了什麼東西。

對此，目前警方已將張男帶回調查，如果是「非故意點火」，將朝公共危險、過失致死罪偵辦。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。