境外移入突破性感染+1！　10多歲女「打完2劑AZ」無症狀確診

▲陳時中公布境外移入新增3例。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

境外移入今（8日）新增3例，都是無症狀確診，其中有2人打過疫苗，中央流行疫情指揮中心表示，突破性感染有1例，是從聖露西亞入境的10多歲女孩。

指揮中心說明，今天突破性感染有1例從聖露西亞入境，先前打過2劑AZ，然最近入境之後確診，屬於突破性感染，另外2例有1例打過1劑AZ，另外一個則都沒打過。

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指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(案16554)、緬甸(案16555)、聖露西亞(案16556)入境，入境日介於今(2021)年10月24日至11月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,104,940例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,086,462例排除)，其中16,445例確診，分別為1,801例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。