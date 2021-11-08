聯亞受試者打完2劑不被認可　陳時中：處在比較尷尬的情況

▲陳時中表示，聯亞沒有取得EUA，所以處在這樣比較尷尬的情況。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

聯亞疫苗受試近來陸續解盲，不過傳出打到真的疫苗的人反映，指揮中心是否有請專家評估能再打其他疫苗？混打有沒有安全疑慮等該注意的？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8日）表示，聯亞疫苗沒有取得EUA，所以處在這樣比較尷尬的情況。

指揮中心記者會有媒體問，有人打完2劑疫苗，持續加入聯亞第3劑臨床受試計畫，但現在可能有家人住院，有些醫院要求除了PCR或快篩陰性，若打完2劑疫苗可以不用再檢測省下費用，但明明打完2劑卻不被認可，還要額外花這筆錢，覺得不公平，政府是不是會有相關協助？

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指揮官陳時中說，在進行實驗中的疫苗是被認可作為有效疫苗，答案應該是不會，因為他沒有通過任何的准駁程序，沒有取得EUA，所以處在這樣比較尷尬的情況。

指揮中心發言人莊人祥指出，ACIP預防接種諮詢委員會討論過，若疫苗未經過我國EUA通過，最後沒再繼續參加，當然可以選擇任何一個國內的疫苗施打，根據過去很多除了新冠疫苗外，有很多廠牌疫苗常發生這種狀況，像是流腦的疫苗，有很多種不同廠牌混打，其實都有類似這樣狀況，但目前沒看到比較特殊的狀況。