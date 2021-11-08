高端新冠疫苗登「美醫學期刊CID」　陳時中：恭喜得到國際專家認可

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣國產疫苗高端新冠肺炎疫苗對抗變異株中和抗體效價評估探討，已由知名醫學期刊《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases，簡稱CID）完成審查後，於11月5日公開發表。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也恭喜高端得到國際專家的認可。

高端指出，醫學期刊《臨床感染疾病》為傳染性疾病領域具有高影響力的期刊之一（Impact Factor為9.079），且為美國感染疾病學會（Infectious Diseases Society of America，IDSA）的官方期刊。高端公司非常榮幸能藉由CID醫學期刊，與全球關注新冠肺炎疫苗研發的專業人士分享高端新冠肺炎疫苗優異的抗變異株分析數據。

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研究數據顯示，與原型株相比，各變異株的中和抗體效價雖有衰減，但仍有足量的中和抗體可被測定；此外，對於涵蓋E484K、N501Y等棘蛋白關鍵突變的Beta變異株，施打疫苗後也並非呈現免疫脫逃的狀態，且可藉由高劑量、或第三劑疫苗施打後，誘導更高的免疫反應以對抗Beta這種高突變變異株。

針對高端疫苗登上國際知名醫學期刊《臨床感染疾病》，陳時中今也大方回應「他們能夠在國際的知名期刊有這樣的發表，換句話說得到國際相關專家的認可，我們恭喜他。」



