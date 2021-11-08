　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批政府買到即期AZ　趙少康酸：怎麼不跟廠商說太晚了我們不要了？

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因為是即期品，將在11／30到期，引發關注。對此，中廣董事長趙少康表示，真的要打疫苗，民眾當然希望打到新鮮、有效期限比較晚的，且這批疫苗這麼晚才交貨，不禁讓人擔心這批即期疫苗怎麼來的，政府為什麼不向廠商要求「太晚了我們就不要了」？

趙少康指出，民進黨費盡心思護航的高端疫苗消耗不完，自己買的疫苗又來得慢，台積電、郭董跟慈濟合買的BNT，短短幾個月就到貨800多萬劑，但蔡政府去年宣佈外購1000萬劑AZ疫苗，一年多了，好不容易進了59.4萬劑，卻是11月30日就到期的即期品，打不完也只能報廢。

趙少康表示，59.4萬劑疫苗都是用民眾的稅金買的，如果要打疫苗，大家當然希望打到新鮮、有效期限比較晚的，且國際疫苗這麼缺，廠商不可能把現貨扣在手上，到最後一個月才交貨，不禁讓人擔心這批即期疫苗怎麼來的？會不會是其他國家退貨不要的？是不是幾經轉手？會不會在過程中影響疫苗品質？讓民眾深怕自己打到即期疫苗。

對於先前李秉穎稱，郭董買的疫苗「聽說已經快要到期，要經過藥證還要經過一兩個星期的封緘檢驗，是不是還來得及接種這個要考慮」。趙少康指出，這批疫苗只剩下24天就過期，扣掉封緘檢驗、配送的時間，最後可能必須在14天內打完。既增加民眾的憂心，更加重基層醫療人員壓力。

趙少康表示，目前國內不缺疫苗，甚至可以不經過1922預約，符合資格者就直接到醫院掛號接種，政府為什麼不向廠商要求「太晚了我們就不要了」？疫苗採購上，「蔡政府到底是怎麼跟國外談判、催貨的？真是無能又顢頇！」

對於即期疫苗惹議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
買到即期AZ！　陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」
林姓家族砸27億買走6千坪土地！　身分曝光是他
分手5個月「前女友生下3胞胎」！他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻
拜登國際晚宴放屁！　查爾斯妻子目睹嚇傻：又長又響
身分證中這「38組號碼」　楊枝甘露與油雞買一送一
OL東區聚餐喝醉！　老闆竟在計程車上性侵她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

這塊「綠看板」高掛前國民黨市黨部　網笑：傳說中的侵門踏戶

柯文哲批敬老金是選舉綁樁　侯友宜不同調：能讓長輩得到更多照顧

「10+4」執行上確實有一些挑戰　侯友宜：但境外防疫一定要從嚴把關

新北中和首面「蔡英文看板」上架　張志豪喊話侯友宜對公投表態

批政府買到即期AZ　趙少康酸：怎麼不跟廠商說太晚了我們不要了？

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

反萊豬影響加入CPTPP？　柯文哲：美國不在裡面「影響不大」

周玉蔻嗆柯文哲夫妻：沒買過3天後到期牛奶？　疫苗一群人等著打

消保獎入圍名單公布　ETtoday揭教練證照亂象入圍專題報導獎

立委補選不鬆口！林佳龍加碼批輸不起　顏寬恒只給這表情

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

這塊「綠看板」高掛前國民黨市黨部　網笑：傳說中的侵門踏戶

柯文哲批敬老金是選舉綁樁　侯友宜不同調：能讓長輩得到更多照顧

「10+4」執行上確實有一些挑戰　侯友宜：但境外防疫一定要從嚴把關

新北中和首面「蔡英文看板」上架　張志豪喊話侯友宜對公投表態

批政府買到即期AZ　趙少康酸：怎麼不跟廠商說太晚了我們不要了？

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

反萊豬影響加入CPTPP？　柯文哲：美國不在裡面「影響不大」

周玉蔻嗆柯文哲夫妻：沒買過3天後到期牛奶？　疫苗一群人等著打

消保獎入圍名單公布　ETtoday揭教練證照亂象入圍專題報導獎

立委補選不鬆口！林佳龍加碼批輸不起　顏寬恒只給這表情

攻城獅鋒線調度活棋　狀元朱雲豪還在尋找出手時機

台東4K觀光即時影像好評如潮　縣府再加裝杉原灣蔚藍美景

菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

爬山遇4幼貓遭「裝箱遺棄」　梁洛施一把抱起決定收編：緣份到了

「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆！

最高榮譽！　元智大學副校長李清庭榮獲「2021年電機工程獎章」

台東馬偕醫院2醫師　榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

台東縣太平溪人工濕地導覽解說　21環境教育生力軍結業

金馬獎主持人揭曉！「林柏宏首挑大樑」同《當男人》導演打造開場

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

新北加倍券開獎了！　15日起超商兌領

刪Q慘勝顏家進退兩難　教授列8關鍵

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

快訊／公投查詢系統上線　逾1988萬人可投票超越總統大選

蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

周玉蔻批顏家欠債不還　「比陳柏惟惡劣100倍」

退將稱「共機有權在台灣上空巡邏」　周玉蔻呼叫邱國正：硬起來啦！

綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

COP26台灣日　英國議員到場支持

快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

記得領1500元　北市發敬老、愛心卡儲值金

志願役編現比不及8成　近2成士兵提前離營

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

更多熱門

相關新聞

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

我國自購59.4萬劑AZ疫苗於6日晚間運抵台灣，但有效期僅24天，引發各界討論，買到「即期品」。對此，新北市長侯友宜8日受訪表示，執行壓力很大，目前大家對AZ的打氣沒有那麼樣的濃厚，所以AZ疫苗一旦要發下來，一定要考慮地方在執行面的困難。

周玉蔻嗆柯文哲：沒買過即期牛奶？　疫苗一群人等著打

周玉蔻嗆柯文哲：沒買過即期牛奶？　疫苗一群人等著打

境外移入10多歲女「打2劑AZ」確診

境外移入10多歲女「打2劑AZ」確診

高端疫苗登美醫學期刊　陳時中回應

高端疫苗登美醫學期刊　陳時中回應

年底第2劑能達8成覆蓋率？陳時中坦言有困難

年底第2劑能達8成覆蓋率？陳時中坦言有困難

關鍵字：

陳時中AZ新冠疫苗指揮中心莊人祥趙少康

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面