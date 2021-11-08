批政府買到即期AZ　趙少康酸：怎麼不跟廠商說太晚了我們不要了？

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因為是即期品，將在11／30到期，引發關注。對此，中廣董事長趙少康表示，真的要打疫苗，民眾當然希望打到新鮮、有效期限比較晚的，且這批疫苗這麼晚才交貨，不禁讓人擔心這批即期疫苗怎麼來的，政府為什麼不向廠商要求「太晚了我們就不要了」？

趙少康指出，民進黨費盡心思護航的高端疫苗消耗不完，自己買的疫苗又來得慢，台積電、郭董跟慈濟合買的BNT，短短幾個月就到貨800多萬劑，但蔡政府去年宣佈外購1000萬劑AZ疫苗，一年多了，好不容易進了59.4萬劑，卻是11月30日就到期的即期品，打不完也只能報廢。

趙少康表示，59.4萬劑疫苗都是用民眾的稅金買的，如果要打疫苗，大家當然希望打到新鮮、有效期限比較晚的，且國際疫苗這麼缺，廠商不可能把現貨扣在手上，到最後一個月才交貨，不禁讓人擔心這批即期疫苗怎麼來的？會不會是其他國家退貨不要的？是不是幾經轉手？會不會在過程中影響疫苗品質？讓民眾深怕自己打到即期疫苗。

對於先前李秉穎稱，郭董買的疫苗「聽說已經快要到期，要經過藥證還要經過一兩個星期的封緘檢驗，是不是還來得及接種這個要考慮」。趙少康指出，這批疫苗只剩下24天就過期，扣掉封緘檢驗、配送的時間，最後可能必須在14天內打完。既增加民眾的憂心，更加重基層醫療人員壓力。

趙少康表示，目前國內不缺疫苗，甚至可以不經過1922預約，符合資格者就直接到醫院掛號接種，政府為什麼不向廠商要求「太晚了我們就不要了」？疫苗採購上，「蔡政府到底是怎麼跟國外談判、催貨的？真是無能又顢頇！」

對於即期疫苗惹議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。