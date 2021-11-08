反萊豬影響加入CPTPP？　柯文哲：美國不在裡面「影響不大」

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌近日強調，反萊豬是反美豬，將影響台灣進入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。台北市長柯文哲8日備詢時表示，自己支持加入CPTPP，但反萊豬和反美豬放在一起是認知作戰，真正影響CPTPP的是日本福島地區食品，反美豬公投影響不大，「美國沒在CPTPP裡面。」

柯文哲8日下午赴台北市議會進行市政總質詢，台北市議員林穎孟提出4點問題，分別是「對美關係柯文哲給自己打幾分？」、「是否支持台灣進入國際社會」、「是否支持台灣繼續在WTO」、「是否支持台灣加入CPTPP」。

柯文哲自評對美關係分數「還不錯，我們都蠻聽話的。」而自己也支持台灣進入國際社會，「我們是國際社會的一份子。」至於是否支持台灣繼續待在WTO（世界貿易組織），柯文哲反問「有人要把我們趕出來嗎？沒有吧！我們已經在裡面了，怎麼可以把我們趕出來？」

▲台北市議員林穎孟。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於是否支持台灣加入CPTPP？柯文哲表示，加入是要加入，但這是很難的題目，倘若自由貿易協定簽下去，農產品都可以自由進來，這一定要做準備。

被問到12月18日的反萊豬公投是否影響到CPTPP？柯文哲回應，真正影響CPTPP的是日本福島地區食品，這才是真正要面對的，自認為反美豬公投影響不大，因為「美國沒在CPTPP裡面。」大家真的要誠實面對，會遇到問題的就是福島地區食品。

林穎孟認為，福島問題會對加入CPTPP有巨大影響，但反美豬也會有影響，因為美國擁有影響力，而美國支持台灣加入CPTPP，日本、新加坡則希望美國也加入，所以不是一句「美國不是會員」就沒影響問題。不過，柯文哲提及，「反萊豬跟反美豬混在一起，我覺得這是認知作戰，反萊豬跟反美豬不一樣，這我不同意。」

柯文哲表示，歐盟也沒用萊克多巴胺的豬肉，難道歐盟會被趕出經濟組織嗎？林穎孟回擊，所以美國1996年吿歐盟，最後因歐盟評估科學證據不足，判決歐盟敗訴。柯文哲則回應，「歐盟也沒聽它（美國）的話，到現在為止，歐盟有用萊豬嗎？」

林穎孟質疑，最終歐盟還是被制裁了，難道反美豬公投沒有影響台美關係嗎？柯文哲指出，影響台美經貿談判的東西多得是，最可怕是美國農產品要自由進入台灣，「我們準備好了嗎？這才是最大問題。」一旦跟美國簽FTA（自由貿易協定），美國農產品都可以自由進出市場。

林穎孟強調，反美豬公投確實會影響到台美經貿談判，如果今天公投與美國一點關係都沒有，美方為什麼要說話？台灣開啟TIFA （貿易暨投資架構協定）跟開放美豬有關係，且WTO也有科學原則，如果禁止萊豬的話會違反WTO國際規範，造成技術性障礙；另在食安檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）也是這樣，台灣沒有科學舉證為何萊牛可入台，但萊豬沒辦法，過去歐盟就是因為無法舉證才敗訴，「反美豬公投就是在破外台美關係、破壞國際規則，會影響我們在WTO會員規範。」