民進黨團：台灣人民拿中華民國身分證　難道中國要列刑事追討對象

▲中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，陸方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，並終身追究刑事責任。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應反問，台灣人民每個人都拿中華民國的身分證，難道中國也要列為刑事追討的對象。

朱鳳蓮5日聲稱，陸方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在陸謀利，也將對「台獨頑固分子」追究刑事責任，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人為少數台獨頑固分子。

民進黨立法院黨團8日上午召開輿情記者會，蔡適應強調，台灣是個主權獨立的國家，國號叫中華民國，不論是總統蔡英文、許多人都已經提過，這也是民進黨的主張，在民主自由的台灣，這是中國所不能接受的事情，也是中國無法忍受台灣有相對於對岸的民主與自由。

蔡適應說明，這是台灣人對於台灣前途的主張，也是長期以來徹底的想法，但看到對岸的中國，「居然用所謂的封殺這個人就算了，連他的親戚、家屬、朋友都列為全部要封殺、刑事追究的對象」，可以看到這就是一個獨裁的政體，就是對岸的中國政府。

蔡適應也說，台灣的人民每個人都是拿中華民國的身分證、中華民國的護照，難道對岸的中國要把所有台灣人民列為支持台獨、支持中華民國不屬於中華人民共和國這樣的主張，並且列為刑事追討的對象，「我認為這是一個笑話，對於兩岸的交流是不利的」。

蔡適應強調，台灣跟中國本來就不互相隸屬，這是一個現狀，所有人出國拿的護照不一樣、擁有的民主法治也不一樣，這就是不一樣的地方，中國必須要能夠接受，兩岸的和平交往如果沒有在這樣的前提之下，就會產生更大的誤判跟誤解。

蔡適應呼籲，中國政府不要再去搞這樣沒有意義的事情，這樣的做法，「所謂宣布誰誰誰是台獨，誰誰誰我要禁止他到中國去」，甚至連他的親戚朋友家屬全部禁止，甚至要刑事追究，只會讓兩岸的關係越來越遠。