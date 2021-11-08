朱立倫變卦不參加公投電視發表會　民進黨團反問：請問你是上駟？

▲民進黨立法院黨團召開「朱立倫四個不同意，他們三個不同意」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

4大公投電視意見發表會將從13日開始，國民黨原規劃由黨主席朱立倫親征，但為避免綠營利用「下駟對上駟」策略，改由中壯青年世代應戰。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，國民黨想要把發表會當成政治操作的舞台，「我想要請問朱立倫是上駟嗎」。

4項公投電視意見發表會13日開始，國民黨原規劃由朱立倫親率副主席連勝文、立法院黨團總召費鴻泰、副秘書長羅智強及台南市議員謝龍介等藍營要角，目前改由台北市議員張斯綱、鍾沛君、國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗等中壯青年世代應戰。

民進黨立法院黨團8日上午召開輿情記者會，劉世芳表示，有關中選會的4項公投案，民進黨團認為是攸關全體國民，不管是經濟發展、國際貿易、國民健康、能源轉型的4個公投案。

劉世芳指出，在提給中選會的電視政見會名單裡面，代表反方的行政院官員包括經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部次長曾文生、內政部次長陳宗彥，代表正方的除了一些民間團體，國民黨人士則包括朱立倫、連勝為、羅智強、立委江啟臣、林為洲、中廣集團董事長趙少康等人。

劉世芳認為，如果把邏輯講得非常清楚，可以讓全民更了解4項公投案，政策發表、政策辯論很好的舞台，但是現在國民黨當成政治操作的舞台，所以才會用「下駟對上駟」這幾個字。

劉世芳說，「我想要請教，王美花、陳吉仲、曾文生、陳宗彥這4位，都是行政院的高級官員，他們所能夠提出的說法、講法是下駟嗎？」，以及「請問朱立倫、江啟臣、林為洲、連勝文、趙少康、羅智強是上駟嗎？」

劉世芳強調，國民黨如果用這樣的態度，拒絕上電視講清楚、說明白自己的立場，「你在前兩個禮拜呼籲支持國民黨的人，投下4個同意，在發現你的諸侯、所有意見都跟你背道而馳，馬上改成不上電視發表政見」，只會更凸顯國民黨的政治操作，而不是真正公民投票的電視政見發表會。