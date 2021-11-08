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退役上將夏瀛洲稱共機有權巡邏　蔡適應質疑：明確的國共合作

▲▼退警總會前往地方法院抗議,空軍退役上將夏瀛洲。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍退役上將夏瀛洲。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

退役空軍上將夏瀛洲日前指出，解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應質疑，這是很明確的國共合作，「國共合作主張台灣軍、中華人民共和國軍隊都是一家人、不要打仗」，如果是這樣的話，就太令人感到害怕了。

夏瀛洲5日在中國官媒《環球時報》刊出的訪談中，談到共機頻繁侵擾台灣西南防空識別區時表示，「解放軍戰機出現在台灣島西南空域，是在自己的國土上，完全有權去巡邏。」

民進黨立法院黨團8日上午召開輿情記者會，蔡適應說明，夏瀛洲接受訪問的地點是在《環球時報》，這很典型就是協力的行為，因為環球時報對這件事，也做了還蠻大的一條新聞，看起來他跟之前的季麟連都是屬於國民黨的黃復興黨部，「可以說這是不是很明確的國共合作呢」。

蔡適應質疑，國共合作主張台灣軍、中華人民共和國軍隊都是一家人、不要打仗，他們主張在台海的ADIZ區域巡視、是中國的領空，我們不應該反對，「這就是國共兩黨，對於目前台海周遭局勢的共同政策跟意見嗎」，如果是這樣的話，就太令人感到害怕了。

蔡適應指出，夏瀛洲的荒唐言論不是只有這一件，尤其之前還帶團跟現在國民黨立委一起到中國唱國歌，最後更擔任國防大學的校長，「國防大學有這樣的校長，不會覺得引以為恥嗎」，如果他的態度是這樣，那他要告訴國軍在學校念書的學生們，難道這就是國防部的態度。

蔡適應認為，國防部、退輔會對於這件事情的回應太過軟弱，「我覺得應該要更強硬一點，表達抗議的態度」，因為夏瀛洲還擔任過國防大學的校長，一個擔任過校國防大學長的人，對於防衛台海領空的國軍健兒，講出這樣的言論，「我們難道要說這只是個人意見行為嗎」。

蔡適應強調，如果夏瀛洲是一般的平民老百性就算了，但是他還是中華民國的上將，這不是言論自由的範疇，必須要被嚴肅看待，國防部、退補會不能用他是言論自由，草草地帶過這一題。

蔡適應也呼籲，檢調單位可以調查，這樣子構不構成《反滲透法》所要規範的對象，尤其是作為中國的協力者。

民進黨團幹事長劉世芳表示，從夏瀛洲上將到季麟連上將，以及在野黨有些屬於退將參與政治的人，多次的言論都是站在台灣人民的對立面，不顧台灣人民及國防的安全，發表所有人都沒辦法聽得懂、不能理解的言論，很明顯地是在幫對岸的中國發聲。

劉世芳也說，她要嚴肅地正告國防部及退輔會，是不是要取消他們的退俸，「他們是不是已經落入所謂中國在地協力者，中國對於台灣認知作戰、統戰的陷阱，如果屬實的話要馬上嚴辦徹查，如果沒有嚴辦跟徹查的話，才是政府應該要負起的責任。

劉世芳強調，希望退輔會、國防部及國安單位千萬不要忽視，台灣是一個完全言論自由的市場上，如果這樣的言論一而再、再而三地出現，一定會有不知情者落入這樣的圈套，變成站在台灣政府的對立面，不但會破壞國家安定，也會破壞社會安全。

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