「朱立倫真的造謠上癮」　林靜儀親揭「蔡英文站台」指控真相

▲朱立倫酸蔡英文真忙，還幫林靜儀站台，林靜儀揭真相打臉，同一時間她還在醫院看診。（圖／林靜儀臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席朱立倫8日受訪時，被問及總統蔡英文與前交通部長林佳龍合體，為台中二選區立委補選參選人林靜儀站台，他酸「總統真忙」。對此，林靜儀隨後表示，那個時間他本人在醫院看診，朱立倫造謠造上癮。

朱立倫上午受訪時，被問到蔡英文、林佳龍合體，替林靜儀站台，他則馬上酸「總統真忙」。對此，總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謊言，蔡英文在場時，林靜儀根本不在現場，在場的許多媒體也可證明。

張惇涵表示，今天上午，蔡總統赴台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，參加論壇的多是中台灣著名且重要的產業代表，也有投入「口罩國家隊」的防疫英雄。隨後，總統前往中興大學，出席「臺灣國立大學系統啟動典禮」，現場則是有11所國立大學代表在場。

張惇涵表示，這兩個行程，一個是產業界討論智慧製造、交通科技與數位醫療的產業論壇，一個則是整合國立大學資源的重要高教政策；這兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

林靜儀也透過臉書以「不要瞎掰好嗎」為題表示，今天早上蔡英文的行程為她輔選無關，她本人在醫院看診，「總統很忙，為了台灣產業發展在奔波；我也很忙，在選舉行程之外維持照顧病人的承諾」。

林靜儀指出，朱立倫造謠真的造上癮，太閒的話可以好好想想，他們之前講「毒豬」、「支持核四重啟」，現在發現吵過頭要怎麼收尾。

對於朱立倫的相關言論，張惇涵也表示，從朱立倫上任以來，已經多次說謊、散布假訊息，從自己否認說過美豬是毒豬、移花接木蔡英文說的話，到今天造謠蔡英文為林靜儀站台。