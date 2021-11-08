朱立倫找蔡英文辯論　總統府抓包說謊：說話不依事實沒辯論意義

▲蔡英文、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席朱立倫指稱，總統蔡英文與前交通部長林佳龍合體，為台中二選區立委補選參選人林靜儀站台一事，總統府發言人張惇涵8日表示，這是不折不扣的謊言，蔡英文在場時，林靜儀根本不在現場；而朱立倫揚言找蔡英文辯論一事，張惇涵則說，發言應該要基於事實，發言前也應該搞清楚事實，而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義。

張惇涵表示，今天上午，蔡英文赴台中出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，參加論壇的多是中台灣著名且重要的產業代表，也有投入「口罩國家隊」的防疫英雄；隨後，蔡英文前往中興大學，出席「臺灣國立大學系統啟動典禮」，現場則是有11所國立大學代表在場。

張惇涵表示，這兩個行程，一個是產業界討論智慧製造、交通科技與數位醫療的產業論壇，一個則是整合國立大學資源的重要高教政策；這兩個行程都是公務，沒有選舉站台。

張惇涵表示，從朱立倫上任以來，已經多次說謊、散布假訊息，從自己否認說過美豬是毒豬、移花接木蔡英文說的話，到今天造謠蔡英文為林靜儀站台。

此外，由於朱立倫疾呼找蔡英文就公投案辯論一事，張惇涵也同時呼籲朱立倫，發言應該要基於事實，發言前也應該搞清楚事實，而跟不依據事實說話的人，沒有辯論的意義。