「蔡英文把美豬抹黑成毒豬」　國民黨：真正傷害台美關係

▲國民黨召開「誰把美牛變毒牛，誰把美豬抹成毒豬？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日有「反萊豬進口」等攸關食安與環保等4項案公投登場，國民黨文傳會副主委林家興今（8日）批評，美國肉品在民進黨嘴下全都變成毒物，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌兩人帶頭，不斷地混淆視聽，將「美牛變毒牛、美豬變毒豬」，才是真正破壞台美經貿關係。

國民黨文傳會今上午舉辦「誰把美牛變毒牛，誰把美豬抹成毒豬？」記者會，發言人張斯綱、江怡臻和副發言人林杏兒，以及林家興出席，並回顧民進黨政治人物，針對萊克多巴胺的雙標言行。

國民黨指出，反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，內容完全沒有提及「反美」字眼。

國民黨認為，蔡英文、蘇貞昌刻意將「反萊豬公投」曲解成「反美萊豬公投」，不斷地混淆視聽，將「美牛變毒牛、美豬變毒豬」，才是真正破壞台美經貿關係。

張斯綱批評，蔡英文在2012年聲稱「食安是國安體系中最重要的防線」，無獨有偶，她在2015年競選總統的形象廣告也承諾，「餐桌上，沒有不該有的恐懼，你的寶貝安心吃著、健康長大」，如今卻成台灣家庭餐桌上，散布恐懼的罪魁禍首。

此外，蘇貞昌也在萊豬議題跳票，江怡臻抨擊，2012年的蘇貞昌說國人健康及食安不能放水、鬆懈，民進黨會以民意為依歸，但現在台灣反萊豬的民意高漲，9年前的蘇貞昌去了哪兒？能否及早喚回良知、傾聽民意？

「給2012年堅持萊劑零檢出的『邁烏鴉』一個讚。」林杏兒說，當年的陳立委堅持零檢出，但近期「暖男迴力鏢」頻打到自己，陳其邁當上高雄地方父母官後，面對黨意卻將食品安全、身體健康丟在一邊。

最後，林家興批評，民進黨從上到下都打臉過去自己，該貼出尋人啟示找出「零檢出三君子」，他們是陳媽祖（陳亭妃）、劉建國、管碧玲，並諷刺「有看過雙標、叫人吃萊劑的媽祖嗎？」民進黨毫不在意社會輿論撻伐，人民只有訴諸公投手段，出來守護自己的健康。