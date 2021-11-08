私訊人妻「Mmmmm」！老公識破偷情密碼　股市名師年賺百萬慘了

▲法官抽絲剝繭比對臉書資料，戳破小王與人妻的辯詞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名林姓人妻瞞著丈夫與崔姓股市投資老師搞曖昧，被人夫從家用電腦臉書帳號不斷跳出的甜言蜜語揪出，林女和崔男遭提告求償精神慰撫150萬元，堅稱彼此僅為師徒、絕無曖昧，反指人夫疑似變造對話截圖，但台北地院法官比對臉書帳號個人簡介戳穿2人辯詞，認定2人幽會擁吻，判決應賠人夫共35萬元，可上訴。

本案崔男現年44歲，媒體曾報導他從退役空軍士官長轉為專職股市投資人，號稱每年賺進100萬元、2019年繳出年報酬40%的好成績，崔男受訪時聲稱投資一定會遇逆風，只要掌握訣竅、嚴守紀律，就能把錢賺回來，並以尼采名言自詡「凡殺不死我的，必使我更強大！」不料崔男介入別人家庭，為此跌一跤。

本案源於北市一名蕭姓男子與林女2005年結婚後育有3名子女，2人近年感情不睦，蕭男去年（2020年）6月幫女兒操作家用桌上型電腦時，訊息視窗不斷跳出林女臉書帳號與陌生男子親暱對話，包括互稱「親愛的」，林女向對方表示「想你...睡不好」，對方回稱「我也是，一直想起，停車場的感覺」。

蕭男頓覺綠雲罩頂，暗中截圖存證，又驚見林女續向對方撒嬌「我想跟你擁吻到天荒地老」，對方立刻回應「我喜歡跟妳擁吻的感覺，很熱情」，雙方還互傳擁抱、愛心貼圖，還以「Mmmmmmm」的字眼模擬親吻聲，蕭男查出「小王」是崔男，怒告2人侵害他的配偶權，要求連帶賠償精神慰撫共150萬元。

林女堅稱崔男是她的股票投資老師、絕無曖昧可言，反批蕭男屢次對她提告，以致夫妻失和。崔男強調自己曾受媒體採訪，學經歷已經見報，指稱蕭男可能利用軟體變造對話截圖誣賴他，崔男還說截圖裡的「小王」帳號不是他的。

法官相當熟悉臉書的使用，指截圖的「小王」帳號個人簡介包括在ROCAF擔任CMsgt，也就是中華民空軍士官長（Chief Master Sergeant），跟崔男兵籍資料相符，加上「小王」帳號2013年在花蓮打卡PO出個人體能鑑測資料，當時崔男駐地就在花蓮。

此外，「小王」帳號相簿裡有法國巴黎鐵塔等地旅遊照片，崔男也坦承2年多前去過巴黎，且崔男曾就讀台灣觀光學院，跟「小王」帳號學歷相同，法官查明崔男服役駐地、出國旅遊等內容沒被媒體披露過，認定「小王」帳號就是崔男的。

林女出招交出一個宣稱自己平常使用的臉書帳號，企圖佐證跟「小王」帳號並非臉書好友，仍被法官識破這個帳號最早的活動紀錄始於去年10月，且好友名單掛零、不符常理，何況臉書開放個人以不同電子郵件信箱註冊多個帳號使用，帳號內所有PO文與聊天紀錄也可被刪除。

法官認定蕭男沒變造截圖內容，反倒是林女與崔男的親暱對話雖無法證明有性行為，但至少曾在停車場幽會擁吻，已故意侵害蕭男配偶權，審酌崔男名下雖只有汽車1輛、所得數字不高，但報導指崔男「每年股市賺百萬」、「年報酬率40%」，可見崔男挺有錢，判他與林女須連帶賠償共35萬元。