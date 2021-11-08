日本知名記者看台灣...「這現象」讓他嘖嘖稱奇！賺到錢會全想花掉

▲矢板明夫認為台灣人非常愛出門旅遊。圖為台南森山市集。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

實習記者黃品臻／綜合報導

日本知名記者、現為產經新聞台北支局長的矢板明夫今（8）日在臉書發文，談及許多台日間的差異，他提到台灣的經濟充滿活力，各年齡層的消費支撐力強，和日本完全不同，且台灣朋友賺到的錢會全想花掉；另外台灣人相聚的三大話題就是政治、股票、旅遊。

矢板明夫表示，台灣人很愛出國旅遊，尤其是去日本，2019年疫情尚未爆發時，台灣到日本約有500萬人次，日本到台灣約200萬人次。他更分享某次寫稿因為旅遊人數問題，東京的編輯還特地打電話說寫反了，「消費能力和消費抑鬱也是台灣社會今後經濟和內需往上衝的一個很大的力量」。

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矢板明夫認為台灣的經濟充滿活力，和日本完全不同，雖然兩國有很多經濟構造相似，但台灣的消費能力很強，他舉例，「五月疫情剛爆發時，看到獅子會的足跡都跟總統的日程差不多，到各地出席各種飯局，相同年齡層的人在日本都是退休的人，在日本基本都不出門的，台灣來自各個年齡層的消費支撑力強。」

還有一個現象讓矢板明夫覺得很奇怪卻也很有趣，就是雖然台灣人在疫情間無法出國，但仍會在台灣各地旅遊，他分享，「有個朋友住在台北，我打電話給他，他說全家要到基隆去住旅館過個夜，想換一下環境。台北到基隆坐個車一下就到，全家一起去住旅館也是蠻貴的，這種消費能力和意欲，是日本人找不到的」。

另外矢板明夫也提到，在台灣吃飯時的前三大話題就是政治、股票、旅遊，「台灣的朋友掙到的錢全想花掉，要不講投資、要不就想出去玩」。反觀日本，通膨在選舉中是個「褒義詞」，大家都希望趕緊通膨，日本不管是執政黨或在野黨，想盡了各種政策要刺激，但民眾就是不花錢。

矢板明夫指出，日本疫情爆發時，政府向每個人發放十萬日圓，若夫妻二人加上6至7個小孩，就能領到將近一百萬日圓，但基本上就是存起來、不花錢，「兩國民眾對消費的認知習慣，有很大的不同」。