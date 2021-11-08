海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」





▲海底撈宣布關300家店。（圖／翻攝海底撈官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名火鍋業者海底撈5日晚宣布，將在年底前逐步關停約300家門市停損，坦承因「快速擴張」造成經營無法達到預期目標。據陸媒報導，海底撈8日股價開盤大漲，盤初一度漲逾10％，從前一交易日的歷史低點反彈。

此前，海底撈5日晚間在香港交易所公告，決定調整門市擴張決策，將在12月31日前逐一收掉客流量較低且業績不如預期的門市，大約300家門市，其中部分門市將暫時調整，可能擇期再開，最長不超過2年。

港股海底撈8日開盤股價飆漲，盤初一度漲逾10％突破23.45元（港幣，下同），現漲8.08％報22.75元，成交值7.08億元。海底撈在5日股價一度跌至歷史新低的19.38元，隨後開始反彈。

但另一方面，海底撈供應商頤海國際8日股價開盤後持續下挫，跌幅擴大至6.63％，股價報45.1元。

2018年9月26日，海底撈在港交所上市後，今年2月股價曾達歷史新高85.75元，總市值近4700億元，但之後卻一路走跌，近期甚至加速下跌。

據悉，海底撈財報2020年營收286億元人民幣（約新台幣1247億元），年增7.8%，全年淨利3.09億元（約新台幣13.48億）。海底撈2020年新開門市有544家，全球門市達1298家。