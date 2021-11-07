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新北董座新婚3月嫖妓狂約砲　1年內「約戰8個小三」下場曝

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲林男外遇學不乖，被妻子訴請離婚並求償。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

新北市某育樂公司林姓董事長在新約3個月後，就被妻子抓包和其他女子約砲，將名下一間房產過戶給妻子作為道歉後，卻又再度和其他女子外遇，甚至道歉並許下若再犯就賠償500萬元的同時仍死性不改，之後再被妻子抓包半個月內和至少4名女性調情外遇。林男索性更改門禁設定，強迫妻子和他分居；林妻提出離婚訴訟，新北地院判准離婚訴求，林男還必須賠償120萬元。

判決書指出，林妻指控她在2019年10月7日嫁給林男，隔年1月20日就發現林男和黃姓女子的曖昧訊息，包括「愛你」、「想你」、「我們只是吃飯愛愛」、「今晚和妳共度良宵」等約砲訊息，而雙方約砲模式都是林男先到飯店開好房間，再告訴黃女房號。

林男被抓包後隨即認錯，並簽下協議書將土城一處房產過戶給林妻，但他私下卻又從未和黃女斷絕聯絡，甚至還擴大「約砲圈」。林妻於2020年8月底發現林男與另外2名女子的曖昧訊息，如「要看妳怎麼愛我啊」、「也不傳幾張性感照片來」、甚至還有英文訊息「我希望我在你身邊，我們可以上床，我會讓你替我破處來取悅你」等。事情曝光後林男再度「誠心道歉」，並承諾若再犯就賠償500萬元。

林妻於同年9月中旬再次抓包林男偷吃，她更驚訝發現林男再8月底道歉後不過4天，就又勾搭上陌生女子，並在短短半個月內和4名女生調情約砲，甚至在道歉的同時仍和一名女性討論要如何保密不被發現。林妻當天氣得出門散心，回家後卻發現林男已更改門禁系統，讓她至今無法回家，到她終於喪失對林男的容忍時，林男前後被抓包的約砲對象已經至少8名女性。

林女訴請離婚，並表示林男屢次外遇行為造成她精神痛苦，以及林男外遇導致雙方必須離婚，因此分別求償100萬元，總共200萬元。

林男坦承和黃女進行性交易，並與多名女性談話內容嫌施，但辯稱都是因為自己「愛開玩笑」的個性，只是說說並沒有真的偷吃。他並主張林女「分開求償」的行為無理。

新北地院審酌事證及雙方證詞，認定林男行為確實超越男女分際，而且視婚姻承諾為無物，即便沒有實際作為，對話內容也無法容忍，加上擅自變更門禁設定讓妻子有家歸不得，導致婚姻破裂，因此判定林男必須因「外遇」和「導致離婚」兩事，分別賠償林妻60萬元，共賠償120萬元。可上訴。

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