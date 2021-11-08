70年前龜山島磺煙大噴發照片曝！當地耆老：晚上會發出火光

▲70年前龜山島磺煙壯觀大爆發還會噴火光的照片曝光。（圖／宜蘭縣史館提供）



記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭龜山島8景之一位於龜首附近海域的「龜島磺煙」，磺煙噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，沉寂17年在今（2021）年3月14日重現江湖，並於大地震的10/28再大噴發，而約70年前的磺煙大爆發珍貴照也曝光，頭城鎮代簡英俊PO文說還會噴火光。

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▲▼沉寂17年龜山島8景之一的龜首「龜島磺煙」（紅圈處），2021/10/28再大噴發，遊客稱奇。（圖／簡逢均提供，下同）

頭城鎮代簡英俊表示，所PO的約70年前的龜山島磺煙大爆發珍貴照，經龜山島耆老證實此照片在1941年至1947年間拍攝，耆老也說當時晚上會發出火光。簡英俊感謝前輩當時的拍攝，留下難能可貴紀錄，作為近日出現（龜島磺煙）的比對。

宜蘭龜山島8景是包含「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」及「眼鏡洞」、「海底溫泉」。其中，17年前「龜島磺煙」噴氣孔被龜首土石崩塌堵住，消失了17年，今（2021）年3月14日是重現江湖，被頭城漁會解說員張展維拍下珍貴畫面。

10月28日，超級星號資深賞鯨船解說員簡逢均也拍到「龜島磺煙」不斷大噴發奇景，當天讓欣賞到大自然奇景的船上遊客稱奇，紛紛表示首次見到龜山島8景之一的磺煙，很幸運，真是不虛此行。