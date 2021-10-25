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巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物　新化警以車追人

▲台南市警新化分局唪口派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警新化分局知義派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局知義派出所，25日上午執行巡邏時，巡經山腳里的高速公路便道時發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，並於鄰近不遠處發現亦有另一堆相同石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案說明，李嫌坦承涉案不諱，全案依違反廢棄物清理法罪嫌送辦。

▲台南市警新化分局唪口派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局知義所轄區涵蓋有國道3號高速公路便道，平日除工程維護人員出、入外，鮮少有民眾出入該路段，知義所所長黃文輝、警員胡富堯落實執行巡邏勤務，巡經新化區山腳里國道3號高速公路邊坡旁便道，發現被傾倒廢棄石棉瓦計有2堆，經調閱監視器，鎖定1部載有該傾倒之石棉瓦廢棄物之自小貨車，通知49歲李姓車主到案說明，李嫌自知法網難逃，坦承他係搭鐵皮屋包商，日前包下1搭鐵皮屋工程，為省下該工程石棉瓦廢棄物處理費提升獲利，日前在夜色黑暗掩護下自行載運至鮮少有人出、入之高速公路便道偷倒，全案在訊後依廢棄物清理法罪嫌函送法辦。

▲台南市警新化分局唪口派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警新化分局唪口派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化警分局長蘇政敏表示，偷倒廢棄物常選在偏僻地區、鄉間小路，新化警分局轄區遼闊，易遭不肖偷倒廢棄物業者相中為偷倒地點，除靠警方落實執行巡邏勤務外，也呼籲鄉親，若發現偏僻的田野小路出現遭置棄的廢棄物，除可通知警方外，亦可撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局處理。

▲台南市警新化分局唪口派出所，巡邏發現有一堆石綿瓦事業廢棄物，研判係遭不法之徒偷倒，經循線鎖定犯嫌作案車輛以車追人後，通知李姓車主到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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