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狠父母埋兒屍詐補助！警突襲驚見3童擠髒亂套房…過中午都沒吃飯

▲▼苗栗2歲男童被埋屍，父母租屋處凌亂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲租屋處相當凌亂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者沈繼昌、黃孟珍、陳羿妏／桃園－苗栗報導

陳姓女子與林姓同居男友2020年間涉嫌不當管教殺害2歲兒子，並埋屍於樹林間，持續詐領育兒津貼。直到今年5月男童6歲姊姊屆滿學齡卻未註冊入學，桃園市婦幼隊循線追到苗栗竹南鎮的租屋處，才發現本該是4名孩童，卻遲遲未見2歲兒子，意外揭開這起命案。此外透過畫面可見到，陳女、林男一家蝸居在窄小的套房，屋內相當凌亂，甚至有沒吃完的廚餘。

▲▼ 「苗栗埋屍狠父母」正面曝光！檢警漏夜開挖2歲男童。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳女、林男移送。

據了解，陳女與林男共同扶養4名孩子(6歲、3歲、2歲、1歲)，皆設籍桃園市，孩童3歲之前每月可領約3000元的育兒津貼。然而，今年5月，桃園市社會局發現6歲女童遲遲未註冊入學，遂通報婦幼隊協尋，經調查陳女、林男過往居住情形，發現生活圈皆於苗栗縣竹南鎮一帶活動，接著調閱周邊監視器及查訪當地民眾，才順利找到租屋處。

不過，桃園市婦幼隊指出，該屋本該有4名孩童居住，但經鄰居告知屋內僅3名孩童，與陳女實際登記戶口人數不符，顯有異狀，警方因此不敢貿然登門查訪，以免打草驚蛇。

直到前天（4日），員警於租屋處外守候，趁林男開門之際，進入屋內當場發現僅3名幼童，而詢問「另一名孩童(2歲男童)去哪了？」，陳女、林男則是回應，去年6月間男童遭陌生人抱走，失蹤時未報案。由於失蹤地為苗栗竹南警分局大同派出所管轄，員警當場通知苗栗縣社會處社工及轄區警方到場，並啟動調查，隨後陳女、林男才坦承男童已於去年死亡。

桃園市婦幼隊分隊長徐彰慎也指出，員警4日前往苗栗查訪時，並非以警察查訪名義到場，而是當天上午約11點先是聽到屋內沒聲音，等到下午近3點屋內有聲音時，才假借借東西名義，請屋主開門，詢問下才知道一家都在睡覺，且屋內桌上還有前一晚沒吃完的廚餘等物，屋內非常雜亂。員警進一步詢問「吃過中飯嗎？」小孩都回答「還沒有吃」，員警才買午餐讓3名小孩與媽媽先吃飽再詢問。

目前林男訊後被依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪遭法院裁定羈押禁見，而陳女則因懷孕35周，即將臨盆，檢警考量其狀況，諭知限制住具並每日上午、晚上均需至派出所報到。至於其餘3名孩童，苗栗縣社會處已緊急安置。

▼ 檢警漏夜開挖2歲男童屍骨。

▲▼ 「苗栗埋屍狠父母」正面曝光！檢警漏夜開挖2歲男童。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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