喊話公投「4個不同意」　陳其邁：總不能北部用電空汙留高雄

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，藍綠各黨團也在全台開始推行宣傳。高雄市長陳其邁今天再度清楚向市民說明「四個不同意、台灣更有力」的立場，他更說，總不能北部要用電，結果自己不發電，南電北送留空屋在高雄，並強調會在市政以外的時間跟市民溝通。

陳其邁今在市議會受訪表示，4個公投案雖然是全國性的公投，但三階也有很多能源轉型、能源安全或者是包括空汙改善，其實都跟高雄息息相關，「總不能北部要用電，結果自己不發電，那南電北送，空汙就會留在高雄」。

另外，陳其邁也說，這當然還有區域平衡、國際經貿整合的問題，像我們要參與國際組織，要跟其他國家有更緊密的經濟整合或合作，其實都必須有一些要符合國際的規範。

▲民進黨針對公投提出4個不同意、台灣更有力。（圖／翻攝民進黨提供影片）

從這四個題目來看，一個讓民主更加鞏固，一個能夠加速能源的轉型，一個能夠跟國際經貿的整合等，陳其邁表示，他很清楚的向市民朋友說明，四個不同意、台灣更有力的立場。

至於什麼時候會在高雄進行公投宣傳？陳其邁表示，現階段他在議會總質詢期間還是以市政優先，但會利用其他在市政之外的期間，來跟市民做溝通跟報告。