臉書看到前夫和新女友合照　恐怖媽下藥5幼孩「丟浴缸活活淹死」

German mother is jailed for life for drugging her five children and smothering them to death https://t.co/TaLKfLqjoQ — Daily Mail Online (@MailOnline) November 4, 2021

記者李振慧／綜合報導

德國28歲女子克莉絲汀(Christiane K)因為在網路上看到前夫與新歡照片，為了報復對方竟然殺死自己親生的5名孩子，她對年紀只有8歲至1歲的5名孩子下藥，再把人丟到浴缸中活活淹死，恐怖行徑震驚全國，讓她獲得「死亡母親」的封號。

單親媽媽克莉絲汀去年9月在位於北萊因-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia) 索林根市(Solingen)家中，被人發現冷血殺害2名8歲與6歲兒子、3名3歲至1歲女兒，她後來試圖輕生但是失敗，眾多孩子中只有11歲大兒子因為當時在學校上學所以幸運逃過一劫。

本案4日開庭，檢察官表示，克莉絲汀去年9月3日在臉書上看到前夫上傳照片，發現對方已經有新對象，情緒受到打擊便傳訊威脅，會讓對方再也看不到孩子們，後來將安眠藥混入孩子們早餐飲料中，使他們吃完後昏昏欲睡殺害。

11歲大兒子放學回家時，克莉絲汀曾要求他們一起跳軌自殺，不過大兒子拒絕所以最後被送到外婆家，外婆得知消息後立即報案。克莉絲汀落網後，不斷強調自己無罪，辯稱是有蒙面男子闖入殺死孩子們，不過調查人員對此沒有找到任何有力證據，所以法官駁回她無罪釋放要求，最後判處終身監禁。

▼女為了報復前任，竟然淹死5幼孩。（圖／示意圖／達志影像）