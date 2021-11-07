不甩歐盟軍火禁運令！　德廠「用1招鑽漏洞」偷賣引擎給中國

▲德國引擎公司MTU是中國「052D型飛彈驅逐艦」固定的引擎供應商。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

歐盟自1998年起對中國實施軍火禁運令，以表達對「六四事件」的抗議，不過德國公共廣播聯盟（ARD）和德國《週日世界報》卻發現，中國海軍有幾艘軍艦的引擎是德國製造商開發製造的，明顯違反了《歐盟國家武器出口行為準則》。

據《德國之聲》報導，涉事的2家德國製造商分別為MTU航空引擎公司和MAN動力設備公司，儘管他們都聲稱嚴格遵守出口管制規定，但外媒在不少公開紀錄都發現，這2家公司確實與中國軍方有聯繫。

▲中國「039（G）型潛艇」用的引擎也是德廠所製。（圖／翻攝自維基百科）

致力於軍事研究的獨立機構「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）指出，MAN的法國子公司曾在2002年於官網宣布，已將PA6引擎交付給中國新一代的護衛艦，而MTU在2020年前一直都是中國「052D型飛彈驅逐艦」（Luyang III）和「039（G）型潛艇」（Song-class）的引擎供應商，不過MTU否認該公司曾與中國簽訂任何合約。

專精於出口貿易的律師羅斯那（Sebastian Rossner）指出，由於歐盟的武器禁運並非依照歐洲條約所頒布，因此有部分引擎確實是可以賣給中國海軍的。SIPRI指出，這2家公司是以「軍民兩用科技」的名目將引擎賣給中國，「這是一個灰色地帶」，因此它們不需要許可證也能出口引擎，明顯是在鑽歐盟法令的漏洞。

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