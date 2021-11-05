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歐洲疫情再起　WHO估冬季將有50萬人死亡！德國確診創近1年來新高

▲▼即使體內出現抗體，專家建議仍應確實戴好口罩、保持社交安全距離。（圖／路透社）

▲歐洲許多國家達到一定的疫苗普及率後已經解封，如今WHO警告，今冬疫情將急遽回升，恐創下歷史新高確診。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）於4日示警，歐洲可能即將面臨「具毀滅性」的冬季，到2月份之前，病例數將接近歷史最高峰，估有50萬人將因感染新冠肺炎而死亡，除了針對病例激增發出警告之外，WHO也對歐洲部分地區的疫苗接種工作不力表示遺憾。

根據美國CNN、英國《衛報》報導，WHO歐洲區域主席克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲近來病毒傳播速度值得嚴重關切，所有53國都面臨了疫情再起或正在抗疫的真實威脅，各國政府須重啟或持續實施社會公衛措施，「我們再一次陷入疫情震央，即使是接種率高的國家也只能達到一定程度的免疫」。他強調，防疫是「全面都得做」，疫苗正在發揮防止重症死亡的作用，但必須與衛生防疫和社會措施一起實施，才會是最強大的利器。

▲▼英格蘭擬不必再戴口罩。（圖／路透）

▲報導稱，就連英國、德國等歐洲疫苗接種率高的國家也面臨疫情擴散的真實威脅。（圖／路透）

WHO最新報告稱，歐洲病例比上周增加了6％，是全球最高比例的區域，其他區域則呈現下降或穩定的疫情趨勢。克魯格將歐洲疫情回溫歸咎於2項因素，「防疫措施鬆綁」與「巴爾幹半島和東歐疫苗覆蓋率不足」，疫苗接種率低的國家住院率明顯較高且攀升速度更快。WHO歐洲緊急事務高級官員斯默伍德（Catherine Smallwood）表示，那些大致已取消防疫措施的國家感染病例激增。

德國當局4日表示，過去24小時內報告了3萬3949例確診，而此前最高紀錄已是在去年12月所創下的3萬3777例單日確診。德國衛生部長史潘（Jens Spahn）將與地方衛生官員會面討論如何在冬季來臨之前抑制病毒蔓延，「德國正經歷一場『未接種者』的大流行。」另外，英國今年夏末以來也持續出現「頑固的」的新增確診另，但拒絕戴口罩與疫苗通行證等措施在歐洲已是司空見慣的現象。

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