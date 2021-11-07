邀駐台使節體驗釣蝦　賴清德：希望讓你們了解台灣文化

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德7日帶多名駐台使節參訪位在台北市士林區的「至善釣蝦場」，一同體驗台灣在地特色的休閒活動，且也再次感謝日本與美國近日再次捐贈台灣疫苗。

▲賴清德帶多位駐台使節體驗釣蝦 。（圖／翻攝自統總府Flickr，下同）

此次活動共邀美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）及其夫人、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等人出席。

在釣蝦體驗開始前，賴清德致詞表示，大家能夠從你們國家來台灣，表示我們有緣分，台灣跟美英澳日印因此成為好朋友；台灣人有一個做法，就是「好東西要跟好朋友分享」，所以邀請大家來參加台灣人平常做的休閒活動，也就是釣蝦，希望你們會喜歡，也盼藉此這方式，讓你們了解台灣文化。賴清德也說，最後感謝美國跟日本又送我們疫苗，對台灣幫助非常大。

致詞結束後，在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德與駐台代表一起體驗釣蝦樂趣，現場氣氛活絡愉快；結束後，賴清德也頒發「金竿獎」予收獲量最多的戴國瀾，並與代表們一同烤蝦及用餐。