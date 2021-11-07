賴清德發表「台美關係、外交新局」演說　「樂見中國民主化」

▲副總統賴清德發表演說，談及台美關係與外交議題。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德7日上午應大洛杉磯台灣會館基金會之邀，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表演說，闡述近年政府民主成就，以及台美、中國與世界關係，強調台灣是世界的台灣，台灣這股善的力量，已向世界傳開。

賴清德演說全文：

大洛杉磯台灣會館從1998年由王桂榮先生與吳澧培先生募資成立，就像是台灣人的家，也是美國西岸推動台灣文化、弘揚台灣精神、宣傳台灣品牌的重要推手。國內外每逢天災意外，包括這次COVID-19疫情，也沒有例外，會館總是第一時間伸出援手，可以看到台灣人民在美國的動員力與善心，建立友善的台灣人民形象，再次感謝大家。

很榮幸在今年接到陳（柏宇）董事長的邀請，要求我跟大家報告台美關係以及台灣外交新局面。

讓台灣閃耀世界的品牌：民主

第一部分要報告台灣的重要。這一兩年台灣已經轉變，「台灣」的品牌越來越響亮，影響力越來越深遠。尤其在2019年底，全世界爆發COVID-19的疫情，各國意外發現，台灣竟然可以超越其他國家，成為防疫的模範生。很多人因此想認識台灣，這也讓「Taiwan」突然成為各國人民熱門的關鍵字。

以前講到台灣，外國朋友會想到什麼？故宮？華西街？或是烏龍茶？都沒錯。但現在講到台灣，越來越多人想到的是，台灣的民主開放、防疫成功，以及非凡的科技成就。

2019年底，當COVID-19疫情爆發，蔡英文總統立刻採取超前部署、快速反應、謹慎行動，以及公開透明等四大原則，在民主制度上運用科技防疫。疫情指揮中心陳時中指揮官已經連續5百多天，每天召開記者會公布疫情。在人民面對未知的病毒而感到恐懼時，讓充足且正確的資訊快速傳播，以阻擋假訊息的攻擊。如此一來，人民在擁有透明、充分的資訊之後，願意配合政府，加入維護公共衛生的行動。

民間企業也組成工具機國家隊、口罩國家隊，協助生產口罩。另外，賈永婕小姐也號召企業捐助救命神器（HFNC，高流量氧氣鼻導管系統），還有包括鴻海永齡基金會、台積電、慈濟等民間團體，跟政府合作，採購疫苗，提高疫苗接種的比率，協助國人維護生命健康。凡此種種，就是因為這一套充滿活力的民主制度不斷有效地運作，所帶來的成果。

國際社會也注意到，疫情期間，因為防疫有成，台灣的經濟繼續成長，出口暢旺，半導體產業繼續引領全球，台商繼續回台投資。最後，更不用說，當中國政府派出軍機不斷擾亂我們，我們依然堅守信念，站在這裡。

現在，在國際社會，冷靜、理性、團結、合作是台灣人新的形象，民主是台灣新的品牌，因為我們站在最前線，願意勇敢對抗威權主義。

「台灣」這塊閃亮的民主招牌，是從1949年以來，由這塊土地上的人民一起共同擦亮。就是因為我們有堅定的信念，即便遭到威權的中國政府威脅，擾亂民心，破壞世界秩序，台灣人民也不會讓步。就算一天派數十架次戰機來騷擾，我們也不會放棄對民主的堅持。這塊招牌會一代傳一代，接手堅持民主自由。想到這裡，我百分之百為我們自己的國家和人民感到光榮。

台灣與美國：互相挺

第二部分報告台灣與美國的關係，目前台灣與美國互相相挺。很多朋友或許也看見了，美國拜登總統幾週前接受媒體的訪問，面對中國政府不斷對台灣發動高頻率的軍事騷擾，拜登總統再次表達一貫堅定支持台灣的立場。記者問，如果中華人民共和國攻打台灣，美國會不會協防台灣?拜登總統回答「會」，這是美國對台灣堅定的承諾。美國與台灣的關係，正如美國政府所說的「堅若磐石(rock-solid)」。

美國在前政府時代，通過三個重大法案：「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）以及「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，TAIPEI，簡稱「台北法案」）。三個法案通過之後，從川普總統時代起，就推動兩國官員與駐外使節互訪、鬆綁多項官方限制，促進台灣在國際事務的參與。到了拜登總統時代，持續很有策略性地調整步調，強化與台灣的互動。

以協助台灣參與國際事務的「台北法案」為例，為了落實該法，10月底，美國國務院開始挑戰聯合國2758決議的內容，認為對台灣並不公平。國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters)表示，中國政府長年使用已經50年歷史的聯大2758決議，以排除台灣參與聯合國活動，是錯誤的。

國務卿布林肯(Antony Blinken)進一步強調，排除台灣有損聯合國與相關組織的工作。他鼓勵聯合國會員國與美國一樣，支持台灣有意義參與聯合國。在美國政府的眼中，過去50年，台灣走出戒嚴，成為全世界最活躍的民主政體，也是科技中心，更加是文化多元的旅遊、教育熱點，不應該被聯合國還有相關組織排除在外。

為什麼美國願意支持台灣？因為我們是一個良善的國家，是一個負責任的國家。在面對民主與威權的角力時，許多國家會思考，台灣的存在，對他們自己會帶來甚麼價值。台灣承擔起維護區域和平、穩定發展的責任，尤其當中國政府加倍威脅區域安全時，我們就是一個其他國家可以合作的對象。美國挺台灣，台灣也會挺美國。台灣是世界的台灣。

蔡英文總統執政已經邁入第6年，我們已經分別得到美國共和與民主兩黨政府，以及參眾兩院的支持，兩國關係越來越好。雙邊不只在防疫醫藥合作，我們在經濟、產業、貿易、打擊犯罪、科技發展、國防、能源開發、氣候變遷、印太區域和平方面也多所合作。民間交流也越來越熱絡，例如今年10月中，美國哈佛大學的「哈佛北京學院」已經確定停止與北京合作，要轉往台灣，改與我們的台灣大學共同成立「哈佛台北學院」。明年暑假開始，就會有學生來台灣，了解台灣，同時會把台灣的美好與友善帶回美國。台灣與美國彼此互相需要，應該互相幫忙、互相相挺。

樂見中國民主化

第三部分報告台灣與中國的關係，台灣樂見中國民主化。前幾天，美國職籃NBA塞爾蒂克隊(Boston Celtics)有一位土耳其裔且是穆斯林的球星坎特（Enes Kanter），不怕被中國封殺，直接在他的社群網站批評中國政府欺壓西藏與新疆人民，還稱中國國家主席習近平是獨裁者。我們看到已經有越來越多年輕人反對惡霸，在球衣、球鞋印上雪山獅子旗、新疆集中營的圖樣，要表達對中國政府違反人權的抗議。全世界都關注到中國政府企圖無限擴張民族主義的理論，行威權主義之實。這種野心的行為，持續不斷威脅台灣。

但是台灣不會妥協。大家都看到蔡英文總統在今年的國慶演說，堅定地對全世界說出四個「堅持」，這也是四個「事實」：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵守台灣人民的意志。

這四個堅持不該被有心人拿來當成「破壞和平」或「走向戰爭」的藉口。中華民國台灣是一個主權獨立的國家，我們愛好和平，負責維持國際貿易、經濟發展、航運與軍事的安全。我們在國內任何軍事現代化、科技化的發展，後備軍力的強化，以及組織的改造，都不是為了「攻擊」，而是為了「防衛」。

我們有善意，但是也有底線。台灣不會屈服於中國的威脅，如果中國軍機不斷惡意侵擾我國的空域，如果我們的領土遭受攻擊，如果我們的人民遭受威脅與迫害，如果和平穩定的現狀被改變，挺身捍衛國家的主權與人民，就是我們作為一個民選政府最基本的責任。

但我要強調，我們樂於與各國合作對話，「各國」當然也包括中華人民共和國。唯一的條件就是，中國不能對我們預設任何前提。我們不接受九二共識、一國兩制，我們不斷尋求與中國政府溝通的機會，希望透過對等互惠的交流，增加彼此的了解、理解、諒解、和解，朝和平發展。民主、和平、繁榮是我們的最高指導原則。

所以，我們信仰民主，也希望中華人民共和國能實踐真民主，跟我們一樣，往民主的方向走。台灣人民很期盼中國能真正的民主化，並停止對香港、西藏、新疆的迫害，停止以武力壓迫鄰國。中華民國與中華人民共和國原本就互動頻繁，原本在經濟、文化、宗教、教育有多方面的交流，兩岸人民也通婚，語言也相通。所以，雙方有共同的目標，增進兩岸人民的福祉；也有共同的敵人，就是對抗天災地變，以及傳染病等。只要價值理念相近，可以不必成為敵人，可以共存共榮。只可惜到目前為止不是這樣，中華人民共和國一直往相反的方向走去。

台灣需要世界 世界需要台灣

第四部份報告台灣與世界的關係，台灣需要世界、世界需要台灣。近來引起國際關注的澳洲、英國、美國新聯盟「AUKUS」，以守護印太安全為目標。不過10月底，連英國國防部都表示，這個聯盟「並非只限3國」。也就是說，在「五眼聯盟」(Five Eyes)、「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue)之後，有更多國家意識到，台灣海峽的安全會直接攸關世界各國自身的發展利益，紛紛加入守護印太區域和平的行列。

不止印太國家重新評估台灣的價值，歐洲議會在10月21日，以580票贊成票，壓倒性通過首份「歐盟—台灣政治關係與合作」報告。這份報告呼籲歐盟要強化與台灣經貿科技的合作，而且強調「台海的軍事衝突不僅會造成影響歐洲利益的重大經濟混亂」，也會破壞「以人權、民主和法治為核心的民主治理」。當歐洲議會通過的第一時間，我在我的推特寫下「『價值』與『經濟』可以、也必須要手牽手，台灣與歐盟可以讓一切成為可能」。結果為歐盟起草這份報告的作者，瑞典籍歐洲議會的議員Charlie Weimers馬上在我的推特回應我，他真心希望這份報告可以成為深化、廣化歐盟—台灣關係重要的基礎。台灣這股善的力量，已經向世界傳開。

我們的鄰國日本，從安倍政府、菅義偉政府，到現在的岸田政府，也將中華人民共和國對台海安全的威脅，視為日本不可輕忽的國安議題。風向真的不同了。多年來，我不斷關注國際政治與台灣的發展，台灣與世界的關係的確已經進階到另一個全新的階段，台灣對世界的重要性是空前的。尤其才擺脫共產主義統治的東歐國家如捷克、立陶宛、斯洛伐克等國的民意代表與政府官員，也多次向台灣表達善意，要跟我們做朋友。為什麼？因為我們有共同的「價值」。

各位鄉親，我們長年對台灣的堅持是有意義的。台灣人民歷經數十年的折磨與苦難，歷經威權壓迫的不正義，最終選擇相信民主制度。我們內心依然純潔地相信，台灣的未來會是由台灣人民共同決定的。各國人民有眼睛會看、有心可以感受、有智慧可以判斷。台灣對民主、自由、人權、法治的堅持，是對的。

2021「臨床講義」

最後，我要向大家報告，今年是「台灣文化協會」成立百年紀念。1921年10月，一群台灣的知識份子，包括蔣渭水、林獻堂、賴和、韓石泉等人，在外來殖民政權統治期間，認為台灣人被打壓無法出頭天，因此為了「助長台灣文化之發達」，特別成立「文協」。要台灣人奮起，就要台灣人把眼睛打開、把智慧打開、把視野打開。只要人民看得見未來，希望就會存在。作為知識份子，當年的前輩對台灣有深刻的愛，這樣的大愛，促使他們發動這一場愛之深、責之切的台灣文化啟蒙運動。

1921年底，身為醫師的蔣渭水，發表了一篇「臨床講義」，把台灣診斷為「世界文化的低能兒」，病因是知識營養不足。但既然如此診斷，他也為1921年的台灣開了一帖處方：教育－正規學校教育極大量、補習教育極大量、幼兒園教育極大量、圖書館極大量、讀報社極大量。

當年在日本統治時期，文協的成員無懼勇敢地到處演說、印報紙、演話劇、積極推動以漢字白話文寫作。我們的前輩希望台灣人民可以成為文化人、世界人。

2021年的台灣已經是世界的台灣。我們已經被世界看見，有豐富的資源、有優質的人力、有進步的科技、有令人驕傲的經濟發展，但未來也有種種來自國內外的挑戰。

為了台灣更好的未來，我想站在偉大的蔣渭水醫師的肩上，大膽再為台灣加開繼續前進的一帖處方、五大深化方向－深化對台灣的認同、深化對國家的團結、深化對自由、民主、人權的信仰、深化印太和平守護者的角色、深化台灣邁向世界、迎向未來。

所以，敬請各位台灣鄉親團結合作，繼續打拼，台灣絕對有能力在世界上立足，得到國際尊敬，讓後代子孫代代相傳。

每一位台美人，你們都是台灣這塊閃亮招牌的延伸。如果思念家鄉，就要常常回來。我在台灣要祝福各位，疫情平安健康，希望今年募款順利，年會圓滿成功。謝謝大家。