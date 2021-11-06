中國加強管制尿素出口　衝擊南韓物流業

▲ 中國日前因煤炭價格上升及電力短缺問題，暫停出口尿素，造成韓國車用尿素供不應求。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社記者廖禹揚首爾5日專電

中國日前因煤炭價格上升及電力短缺問題，暫停出口尿素，造成韓國車用尿素供不應求，影響物流業務。韓國總統府青瓦台今天宣布成立特別工作小組，因應尿素短缺問題。

韓聯社報導，中國為全球尿素的主要供應國，韓國進口尿素約有3分之2來自中國，但尿素必須從煤炭提取氨氣生產，中國近期因煤炭價格上升及電力短缺問題，導致尿素價格飆升，因此採取出口管制措施。

此舉也對大量依賴從中國進口尿素的韓國物流運輸業造成影響。尿素除做為化肥，也可用作柴油車排氣處理液及多種工業用途，大型混凝土攪拌車啟動也必須用到尿素溶液。

韓國建築業者預測，這波尿素荒可能持續到明年2月，目前已有部分大型公司以每桶10萬韓元（約新台幣2350元）高價購入尿素溶液，12月起可能實際影響建材輸送，造成施工延宕。

物流運輸業狀況也不樂觀，運輸業者指出，在尿素短缺狀況下，在首都圈具有3分之一市占率的第三方配送車隊預估只能正常營運2到3週，非首都圈狀況也會受影響；零售業者表示，部分供貨商已提高蔬菜運費，若持續一個月以上，漲幅可能反映在實際零售價上。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢今天表示，青瓦台今天啟動特別工作小組，將國內原料、零組件、設備供應短缺應對機制，與經濟、外交應對機制結合，與國內產業界合作同時也與中國等尿素供應國進行外交協商。

韓國外交部4日已公開表示，正透過各種外交管道向中方相關機構要求盡快完成尿素出口檢驗程序，以使出口尿素盡快運抵韓國；環境部也著手研究工業用尿素是否可替代車用尿素溶液，但尚不考慮暫時放寬工業減排標準。（編輯：周永捷）